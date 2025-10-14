Важные чувствительные вещи обсудить нам лично: Зеленский о подготовке к встрече с Трампом

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 6168 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 11541 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10747 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 20504 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15810 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 23135 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13574 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21809 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11638 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10628 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярные новости
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28564 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 5078 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев11:19 • 3808 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 14095 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 12470 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 20504 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 23135 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21809 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60709 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 61053 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 12521 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 14142 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29985 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34541 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35862 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Важные чувствительные вещи обсудить нам лично: Зеленский о подготовке к встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский детально готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Пэтриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.

Важные чувствительные вещи обсудить нам лично: Зеленский о подготовке к встрече с Трампом

Украина детально готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

"Детально готовимся к нашему разговору с президентом Трампом. Провел сегодня совещание с военными, Министерством иностранных дел, министром энергетики, руководителем Нафтогаза, также с командой Офиса – все аспекты разговора должны быть проработаны так, чтобы Украина была действительно усилена. Мы обсудили с президентом Трампом уже определенные вещи – есть контуры решений, которые могут помочь, – относительно "Петриотов", относительно "Томагавков", это очень важно, и некоторого другого оружия. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично – по телефону всего не скажешь. У нас есть четкое видение того, как шаги Америки, шаги Европы, других наших партнеров, наши шаги здесь, в Украине, могут приблизить завершение войны. Важное лидерство Америки – лидерство Президента Трампа", - заявил Зеленский.

По его словам, также планируются встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

Конечно, ключевая наша задача – это ПВО и устойчивость наших городов и общин, также принуждение России к миру. Сейчас в мире есть очень сильный импульс к миру – после того, что удалось достичь договоренностей для Ближнего Востока

- заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что многое для мира сделал сам президент США, его команда, также были привлечены различные лидеры, они помогали очень сильно. И сейчас на Ближнем Востоке есть серьезные шансы жить без войны.

Это свидетельствует, что и Россию действительно можно дожать до прекращения агрессии. Фактически именно Россия сейчас остается основным источником глобальной нестабильности – глобальным источником войны. Прикрутить этот источник нужно. Мы знаем как

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Нафтогаз
Белый дом
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина