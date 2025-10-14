Важные чувствительные вещи обсудить нам лично: Зеленский о подготовке к встрече с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский детально готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Пэтриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.
Украина детально готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
"Детально готовимся к нашему разговору с президентом Трампом. Провел сегодня совещание с военными, Министерством иностранных дел, министром энергетики, руководителем Нафтогаза, также с командой Офиса – все аспекты разговора должны быть проработаны так, чтобы Украина была действительно усилена. Мы обсудили с президентом Трампом уже определенные вещи – есть контуры решений, которые могут помочь, – относительно "Петриотов", относительно "Томагавков", это очень важно, и некоторого другого оружия. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично – по телефону всего не скажешь. У нас есть четкое видение того, как шаги Америки, шаги Европы, других наших партнеров, наши шаги здесь, в Украине, могут приблизить завершение войны. Важное лидерство Америки – лидерство Президента Трампа", - заявил Зеленский.
По его словам, также планируются встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.
Конечно, ключевая наша задача – это ПВО и устойчивость наших городов и общин, также принуждение России к миру. Сейчас в мире есть очень сильный импульс к миру – после того, что удалось достичь договоренностей для Ближнего Востока
Зеленский подчеркнул, что многое для мира сделал сам президент США, его команда, также были привлечены различные лидеры, они помогали очень сильно. И сейчас на Ближнем Востоке есть серьезные шансы жить без войны.
Это свидетельствует, что и Россию действительно можно дожать до прекращения агрессии. Фактически именно Россия сейчас остается основным источником глобальной нестабильности – глобальным источником войны. Прикрутить этот источник нужно. Мы знаем как
Напомним
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.