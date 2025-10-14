Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk, передает УНН.
Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь "Томагавки". У нас много "Томагавков". Тебе нужны "Томагавки" в Аргентине?
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский детально готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Пэтриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение россии к миру.