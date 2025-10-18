Вопрос территорий станет первым пунктом в любых возможных переговорах с Россией - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос украинских территорий будет ключевым в любом формате мирных переговоров с Россией. Украина настаивает на прекращении огня перед обсуждением территориальных вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает — сначала должно быть прекращение огня, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента во время общения с журналистами.
Вопрос территорий — это очень чувствительный и трудный вопрос. У меня своя позиция, и у россиян своя... Они хотят всё, что они захватили, но, прежде чем будет какое-либо прекращение огня, они хотят согласовать всё, что касается наших территорий. Наша позиция такова: первое — прекращение огня: мы должны поговорить об этом и понять, как обстоят дела. Первый вопрос в любом формате переговоров будет касаться территорий Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с европейскими лидерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом.