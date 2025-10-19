путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT

российский диктатор владимир путин не хочет завершать войну в Украине, так как уверен, что он может победить. Кроме того, он видит в этой войне свою "историческую миссию", чтобы стать величайшим правителем в истории россии, пишет УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Издание сообщает, путин решил, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. Кроме того, он готов даже закрыть глаза на то, что экономика россии разрушается.

В частности, один из европейских чиновников в комментарии FT заявил, что путина не интересуют деньги. Для диктатора война в Украине имеет идеологический смысл.

Для путина это не вопрос денег. Это его наследие - он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По словам двух людей, осведомленных в этой ситуации, военные и спецслужбы путина регулярно предоставляют ему информацию, в которой восхваляют тактические успехи россии и утверждают, что Украина несет большие потери, и подчеркивают преимущество россии в ресурсах.

Для него все это историческая миссия. Он все еще считает, что может победить - сказал высокопоставленный западный разведчик.

Дополнение

глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Взамен он требует полного контроля над Донетчиной, как условие для завершения войны.

Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа давил на украинскую делегацию во время встречи в пятницу относительно передачи россии Донецкой области. При этом он подчеркивал, что жители этого региона преимущественно являются русскоязычными.