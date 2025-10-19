путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 5934 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 23563 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 40175 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 38395 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 41817 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51138 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70704 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47976 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49651 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37162 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19 октября, 00:21 • 16520 просмотра
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-7519 октября, 02:24 • 12422 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 14766 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP06:30 • 10317 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 6164 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 6264 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 100857 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 123345 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 147057 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 111484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Олег Синегубов
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 14813 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 28412 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 44118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 48856 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 76476 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Вашингтон Пост
Financial Times
Facebook

путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

российский диктатор владимир путин не желает завершать войну в Украине, поскольку уверен в своей победе и рассматривает конфликт как "историческую миссию". Он считает, что имеет преимущество на поле боя, и готов игнорировать разрушение российской экономики.

путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT

российский диктатор владимир путин не хочет завершать войну в Украине, так как уверен, что он может победить. Кроме того, он видит в этой войне свою "историческую миссию", чтобы стать величайшим правителем в истории россии, пишет УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Издание сообщает, путин решил, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. Кроме того, он готов даже закрыть глаза на то, что экономика россии разрушается.

В частности, один из европейских чиновников в комментарии FT заявил, что путина не интересуют деньги. Для диктатора война в Украине имеет идеологический смысл.

Для путина это не вопрос денег. Это его наследие - он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать

- сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По словам двух людей, осведомленных в этой ситуации, военные и спецслужбы путина регулярно предоставляют ему информацию, в которой восхваляют тактические успехи россии и утверждают, что Украина несет большие потери, и подчеркивают преимущество россии в ресурсах.

Для него все это историческая миссия. Он все еще считает, что может победить

- сказал высокопоставленный западный разведчик.

Дополнение

глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Взамен он требует полного контроля над Донетчиной, как условие для завершения войны.

Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа давил на украинскую делегацию во время встречи в пятницу относительно передачи россии Донецкой области. При этом он подчеркивал, что жители этого региона преимущественно являются русскоязычными.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Запорожская область
Financial Times
Дональд Трамп
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина