Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы

Силы обороны воюют против России, поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Украина приблизилась к возможному окончанию войны, но это не значит, что она точно закончится. Однако Дональд Трамп на волне успеха на Ближнем Востоке хочет закончить войну РФ против Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Зеленский о настроении Трампа относительно войны

Зеленский отметил, что нельзя сравнивать то, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке.

Я не хочу принижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это абсолютно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и к сожалению, большие потери. Но это нельзя сравнить. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина воюет с армией России.

Поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины. То есть есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги – "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию - заявил Зеленский.

Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны

Отношения Украины с США

На вопрос, что сейчас Киев видит в отношениях с США, Зеленский ответил:

Во многих вещах мы достаточно конструктивны с США – то, что касается оружия и разведки. Что касается различных финансовых и энергетических программ – есть фонды, американские программы, которые после нашей поездки будут открыты. Сегодня задавали вопросы по газу, деньгам, по электричеству, по ремонту, по газовым турбинам. Там много всего. И здесь мы находимся в конструктиве - сказал президент.

Дополнение

Сегодня, 20 октября Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о последних дипломатических усилиях и видит сейчас "правильный момент" для толчка ситуации к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению российский диктатор Владимир Путин не завершит войну, не получив часть украинских территорий.