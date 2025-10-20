Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы

$41.730.10
48.760.24
ukru
08:37 • 2416 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 12928 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 5956 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12416 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16838 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22368 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61758 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96173 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52908 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47228 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярные новости
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 28015 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 13425 просмотра
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святыхPhoto20 октября, 01:06 • 9852 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 22329 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 18643 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 12956 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 9564 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96188 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 63878 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 142940 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 51529 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 54399 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 73334 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 72356 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 98639 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны, однако это не гарантирует ее быстрого завершения. Он отметил, что Дональд Трамп, на волне успеха на Ближнем Востоке, выражает желание закончить войну РФ против Украины.

Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы

Силы обороны воюют против России, поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Украина приблизилась к возможному окончанию войны, но это не значит, что она точно закончится. Однако Дональд Трамп на волне успеха на Ближнем Востоке хочет закончить войну РФ против Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Зеленский о настроении Трампа относительно войны

Зеленский отметил, что нельзя сравнивать то, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке.

Я не хочу принижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это абсолютно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и к сожалению, большие потери. Но это нельзя сравнить. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина воюет с армией России.

Поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины. То есть есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги – "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию

- заявил Зеленский.

Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны20.10.25, 11:40 • 854 просмотра

Отношения Украины с США

На вопрос, что сейчас Киев видит в отношениях с США, Зеленский ответил:

Во многих вещах мы достаточно конструктивны с США – то, что касается оружия и разведки. Что касается различных финансовых и энергетических программ – есть фонды, американские программы, которые после нашей поездки будут открыты. Сегодня задавали вопросы по газу, деньгам, по электричеству, по ремонту, по газовым турбинам. Там много всего. И здесь мы находимся в конструктиве

- сказал президент.

Дополнение

Сегодня, 20 октября Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о последних дипломатических усилиях и видит сейчас "правильный момент" для толчка ситуации к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению российский диктатор Владимир Путин не завершит войну, не получив часть украинских территорий.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина