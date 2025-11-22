Президент Польши Навроцкий о мирном плане: надо учитывать, что россия не соблюдает свои договоренности
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что новые мирные планы по прекращению войны рф против Украины должны учитывать несоблюдение россией своих договоренностей. Он подчеркнул, что Украина имеет решающий голос в мирных переговорах.
Любые новые мирные планы по прекращению войны россии против Украины должны учитывать то, что россия является страной, которая не соблюдает свои договоренности, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в X, пишет УНН.
Новые предложения по прекращению войны россии против Украины должны учитывать тот факт, что россия является страной, которая не соблюдает свои договоры
Президент Польши подчеркнул, что "любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный российской федерацией, должен быть одобрен в Киеве". "Украина стала жертвой преступной агрессии путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - указал он.
"Любые договоренности о мире и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон", - указал президент Польши.
"Ценой мира никоим образом не должно быть достижение стратегических целей агрессором, а российская федерация была и является агрессором", - подчеркнул Навроцкий.
Дополнение
Его заявление появилось на фоне объявления о 28-пунктном мирном плане США между Украиной и рф.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.