Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент Польщі Навроцький про мирний план: треба враховувати, що росія не дотримується своїх домовленостей

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нові мирні плани щодо припинення війни рф проти України повинні враховувати недотримання росією своїх домовленостей. Він наголосив, що Україна має вирішальний голос у мирних переговорах.

Президент Польщі Навроцький про мирний план: треба враховувати, що росія не дотримується своїх домовленостей

Будь-які нові мирні плани щодо припинення війни росії проти України повинні враховувати те, що росія є країною, яка не дотримується своїх домовленостей, заявив президент Польщі Кароль Навроцький у X, пише УНН.

Нові пропозиції щодо припинення війни росії проти України повинні враховувати той факт, що росія є країною, яка не дотримується своїх договорів

- написав Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що "будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований російською федерацією, має бути схвалений у Києві". "Україна стала жертвою злочинної агресії путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.

"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін", - вказав президент Польщі.

"Ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором, а російська федерація була і є агресором", - підкреслив Навроцький.

Доповнення

Його заява з'явилася на тлі оголошення про 28-пунктний мирний план США між Україною та рф.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

Юлія Шрамко

