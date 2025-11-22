Президент Польщі Навроцький про мирний план: треба враховувати, що росія не дотримується своїх домовленостей
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нові мирні плани щодо припинення війни рф проти України повинні враховувати недотримання росією своїх домовленостей. Він наголосив, що Україна має вирішальний голос у мирних переговорах.
Будь-які нові мирні плани щодо припинення війни росії проти України повинні враховувати те, що росія є країною, яка не дотримується своїх домовленостей, заявив президент Польщі Кароль Навроцький у X, пише УНН.
Нові пропозиції щодо припинення війни росії проти України повинні враховувати той факт, що росія є країною, яка не дотримується своїх договорів
Президент Польщі наголосив, що "будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований російською федерацією, має бути схвалений у Києві". "Україна стала жертвою злочинної агресії путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - зазначив він.
"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін", - вказав президент Польщі.
"Ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором, а російська федерація була і є агресором", - підкреслив Навроцький.
Доповнення
Його заява з'явилася на тлі оголошення про 28-пунктний мирний план США між Україною та рф.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.