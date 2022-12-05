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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС планує ввести санкції проти російського виробництва безпілотників – Bloomberg

ЄС планує ввести санкції проти російського виробництва безпілотників – Bloomberg

Київ • УНН

 • 815385 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Європейський Союз планує ввести обмеження проти російського сектора виробництва безпілотників у рамках дев'ятого пакета санкцій проти рф у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, який планують затвердити наступного тижня. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами співрозмовників видання, Євросоюз також розглядає введення санкцій на інші технології та компоненти, які використовуються москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій, медіа– та фінансового секторів росії. Також планують додати близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку.

Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакета заходів у межах своїх вимог підтримувати обмеження цін на російську нафту. Очікується, що новий пакет санкцій офіційно запропонують та обговорять цього тижня, і мета полягає в тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного тижня, повідомили джерела. Зазначається, що для прийняття санкцій блоку потрібна підтримка всіх держав-членів.

Протягом останніх тижнів москва використовувала дрони для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, в тому числі за допомогою безпілотників, які росія отримала від Ірану. Численні звіти підкреслюють використання американських і європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках.

Тегеран та москва не визнають використання іранських дронів у війні проти України.

Нагадаємо

Редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк повідомив, що Європейська комісія представила дев’ятий пакет санкцій проти росії.

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