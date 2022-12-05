ЕС планирует ввести санкции против российского производства беспилотников – Bloomberg

Детали

По словам собеседников издания, Евросоюз также рассматривает введение санкций на другие технологии и компоненты, используемые москвой в военных целях, а также меры, направленные против услуг, инвестиций, медиа– и финансового секторов россии. Также планируется добавить около 180 физических и юридических лиц в список санкций блока.

Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению пакета мер в рамках своих требований поддерживать ограничение цен на российскую нефть. Ожидается, что новый пакет санкций официально будет предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры к встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе, сообщили источники. Отмечается, что для принятия санкций блока требуется поддержка всех государств-членов.

В последние недели москва использовала дроны для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе с помощью беспилотников, которые россия получила от Ирана. Многочисленные отчеты подчеркивают использование американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.

Тегеран и москва не признают использование иранских дронов в войне против Украины.

Напомним

Редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк сообщил, что Европейская комиссия представила девятый пакет санкций против россии.