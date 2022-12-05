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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 1013136 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Європейська комісія сьогодні (4 грудня, — ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені”, — зазначив Йозвяк.

Деталі

За словами журналіста, у попередньому новому списку санкцій — близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

11 жовтня почалась робота над новим пакетом санкцій ЄС. За даними Йозвяка, Білорусь також може знову потрапити під обмеження, хоча попередній пакет не стосувався її взагалі.

Нагадаємо

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії було офіційно схвалено 6 жовтня.

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