Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

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“Европейская комиссия сегодня (4 декабря, — ред.) проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь снова санкции не нацелены”, — отметил Йозвяк.

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По словам журналиста, в предварительном новом списке санкций — около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

11 октября началась работа над новым пакетом санкций ЕС. По данным Йозвяка, Беларусь также может снова попасть под ограничения, хотя предыдущий пакет не касался ее вообще.

Напомним

Восьмой пакет санкций ЕС против России был официально одобрен 6 октября.