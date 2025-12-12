МЗС Німеччини викликало російського посла через сплеск кібератак
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні через кібератаки, спрямовані на підрив демократії. Німеччина має докази участі ГРУ у кібератаці 2024 року та втручанні у лютневі вибори.
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні та заявило, що чітко дало зрозуміти: будуть наслідки для гібридних атак, підтримуваних урядом у москві, спрямованих на підрив демократії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
"Ми вже деякий час спостерігаємо масове зростання загрозливих гібридних дій з боку росії", — сказав у п’ятницю на регулярному урядовому брифінгу в Берліні речник міністерства Мартін Гізе.
"Це варіюється від дезінформаційних кампаній та шпигунства до кібератак і спроб актів саботажу", — додав Гізе, зазначивши, що німецький уряд має чіткі докази участі військово-розвідувального агентства росії ГРУ у двох конкретних інцидентах.
Це були кібератака 2024 року на німецьку систему управління повітряним рухом групою хакерів під назвою "Fancy Bear" та втручання у лютневі вибори й інші внутрішні справи через кампанію під назвою "Storm 1516".
Разом із європейськими партнерами Німеччина вживатиме "ряд заходів протидії, щоб змусити росію заплатити ціну за її гібридні дії", — сказав Гізе, включаючи нові санкції проти окремих осіб, такі як заборона на поїздки та блокування активів.
Нагадаємо
Європейські країни розглядають спільні наступальні кібероперації та несподівані військові навчання у відповідь на гібридні атаки росії. Це відбувається на тлі безпрецедентної кількості диверсій та спроб нападів, пов'язаних з москвою.