13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 16077 перегляди
МЗС Німеччини викликало російського посла через сплеск кібератак

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні через кібератаки, спрямовані на підрив демократії. Німеччина має докази участі ГРУ у кібератаці 2024 року та втручанні у лютневі вибори.

МЗС Німеччини викликало російського посла через сплеск кібератак

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні та заявило, що чітко дало зрозуміти: будуть наслідки для гібридних атак, підтримуваних урядом у москві, спрямованих на підрив демократії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми вже деякий час спостерігаємо масове зростання загрозливих гібридних дій з боку росії", — сказав у п’ятницю на регулярному урядовому брифінгу в Берліні речник міністерства Мартін Гізе.

"Це варіюється від дезінформаційних кампаній та шпигунства до кібератак і спроб актів саботажу", — додав Гізе, зазначивши, що німецький уряд має чіткі докази участі військово-розвідувального агентства росії ГРУ у двох конкретних інцидентах.

Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ27.11.25, 10:20 • 15962 перегляди

Це були кібератака 2024 року на німецьку систему управління повітряним рухом групою хакерів під назвою "Fancy Bear" та втручання у лютневі вибори й інші внутрішні справи через кампанію під назвою "Storm 1516".

Разом із європейськими партнерами Німеччина вживатиме "ряд заходів протидії, щоб змусити росію заплатити ціну за її гібридні дії", — сказав Гізе, включаючи нові санкції проти окремих осіб, такі як заборона на поїздки та блокування активів.

Нагадаємо

Європейські країни розглядають спільні наступальні кібероперації та несподівані військові навчання у відповідь на гібридні атаки росії. Це відбувається на тлі безпрецедентної кількості диверсій та спроб нападів, пов'язаних з москвою.

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Bloomberg
Німеччина