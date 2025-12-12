$42.270.01
МИД Германии вызвало российского посла из-за всплеска кибератак

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине из-за кибератак, направленных на подрыв демократии. Германия имеет доказательства участия ГРУ в кибератаке 2024 года и вмешательстве в февральские выборы.

МИД Германии вызвало российского посла из-за всплеска кибератак

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине и заявило, что четко дало понять: будут последствия для гибридных атак, поддерживаемых правительством в москве, направленных на подрыв демократии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"Мы уже некоторое время наблюдаем массовый рост угрожающих гибридных действий со стороны россии", — сказал в пятницу на регулярном правительственном брифинге в Берлине представитель министерства Мартин Гизе.

"Это варьируется от дезинформационных кампаний и шпионажа до кибератак и попыток актов саботажа", — добавил Гизе, отметив, что немецкое правительство имеет четкие доказательства участия военно-разведывательного агентства россии ГРУ в двух конкретных инцидентах.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ27.11.25, 10:20 • 15962 просмотра

Это были кибератака 2024 года на немецкую систему управления воздушным движением группой хакеров под названием "Fancy Bear" и вмешательство в февральские выборы и другие внутренние дела через кампанию под названием "Storm 1516".

Вместе с европейскими партнерами Германия предпримет "ряд мер противодействия, чтобы заставить россию заплатить цену за ее гибридные действия", — сказал Гизе, включая новые санкции против отдельных лиц, такие как запрет на поездки и блокирование активов.

Напомним

Европейские страны рассматривают совместные наступательные кибероперации и неожиданные военные учения в ответ на гибридные атаки России. Это происходит на фоне беспрецедентного количества диверсий и попыток нападений, связанных с Москвой.

Ольга Розгон

