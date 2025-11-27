$42.300.10
"Європа думає про немислиме: дії у відповідь проти росії": Politico дізналося деталі

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Європейські країни розглядають спільні наступальні кібероперації та несподівані військові навчання у відповідь на гібридні атаки росії. Це відбувається на тлі безпрецедентної кількості диверсій та спроб нападів, пов'язаних з Москвою.

"Європа думає про немислиме: дії у відповідь проти росії": Politico дізналося деталі

Європейські країни розглядають спільні наступальні кібероперації та несподівані військові навчання, на тлі того, як москва посилює свою кампанію з дестабілізації союзників по НАТО, повідомляє Politico, пише УНН.

Російські безпілотники та агенти розв'язують атаки по країнах НАТО, і Європа зараз робить те, що ще кілька років тому здавалося б дивним: планує, як завдати удару у відповідь

- ідеться у публікації.

За словами двох високопоставлених європейських урядовців та трьох дипломатів ЄС, "ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти росії та швидшого та більш скоординованого приписування гібридних атак шляхом швидкого вказування пальцем на москву, до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО".

"росіяни постійно перевіряють межі - яка відповідь, як далеко ми можемо зайти?" - зазначила в інтерв'ю міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. - Потрібна більш проактивна реакція. І сигнал посилається не розмовами, а діями".

"Загалом, Європа та альянс повинні запитати себе, як довго ми готові терпіти цей тип гібридної війни... [і] чи варто нам самим розглядати можливість активнішої участі в цій сфері", – заявив минулого тижня державний секретар оборони Німеччини Флоріан Ган в інтерв'ю Welt TV.

Як зауважує видання, "гібридні атаки - це не щось нове". І додає: "Але масштаби та частота нинішніх атак є безпрецедентними". Globsec, аналітичний центр із Праги, підрахував, що між січнем та липнем у Європі, головним чином у Польщі та Франції, було здійснено понад 110 актів диверсій та спроб нападів людьми, пов'язаними з москвою.

"Сьогоднішній світ пропонує набагато більш відкритий - навіть, можна сказати, творчий - простір для зовнішньої політики", - заявив глава кремля володимир путін під час жовтневої конференції на Валдаї, додавши: "Ми уважно стежимо за зростаючою мілітаризацією Європи. Це просто риторика, чи нам час відповісти?".

"росія може розглядати ЄС та НАТО як суперників або навіть ворогів - колишній президент росії та нинішній заступник голови ради безпеки кремля дмитро медведєв минулого місяця сказав: "США - наш супротивник". Однак Європа не хоче війни з ядерною росією, тому має з'ясувати, як реагувати таким чином, щоб стримати москву, але не перетнути жодних червоних ліній кремля, які можуть призвести до відкритої війни", - ідеться у публікації.

Це не означає, що потрібно здригатися, за словами начальника оборони Швеції генерала Міхаеля Классона. "Ми не можемо дозволити собі боятися і надто побоюватися ескалації, - заявив він в інтерв'ю. - Нам потрібно проявити твердість".

Поки що реакцією було посилення оборони, зазначає видання. Після того, як російські військові безпілотники були збиті над Польщею, НАТО заявило, що посилить безпілотники та протиповітряну оборону альянсу на своєму східному фланзі - заклик, який повторив і ЄС.

Як вказує видання, часті російські провокації змінюють тон у європейських столицях.

Але, "попри дедалі запеклішу риторику, питання про те, що означає більш рішуча відповідь, залишається відкритим".

"Частково це пов'язано з різницею між москвою та Брюсселем - останній більше обмежений, діючи в межах правил", за словами Кевіна Лімоньє, професора та заступника директора паризького аналітичного центру GEODE.

"Це порушує етичне та філософське питання: чи можуть держави, що керуються верховенством права, дозволити собі використовувати ті ж інструменти... та ті ж стратегії, що й росіяни?" - запитав він.

Поки що такі країни, як Німеччина та Румунія, змінюють правила, які дозволять владі збивати дрони, що пролітають над аеропортами та військово чутливими об'єктами.

Тим часом національні служби безпеки, як пише видання, можуть діяти в юридичній "сірій зоні". Союзники від Данії до Чеської Республіки вже дозволяють наступальні кібероперації. Повідомляється, що у 2017 році Велика Британія зламала мережі "ІД", щоб отримати інформацію про програму розробки безпілотників на ранній стадії, яку проводить терористична група.

Союзники повинні "діяти більш проактивно в кібернаступі", вважає Браже, і зосередитися на "підвищенні ситуаційної обізнаності - об'єднанні та координації служб безпеки та розвідки".

"На практиці країни можуть використовувати кіберметоди для атаки на системи, критично важливі для військових зусиль росії, такі як економічна зона єлабуга в татарстані у східно-центральній росії, де москва виробляє безпілотники "Шахед", а також енергетичні об'єкти або поїзди, що перевозять зброю", сказав Філіп Брийка, політолог та експерт з гібридних загроз Польської академії наук. "Ми можемо атакувати систему та порушити її функціонування", - сказав він.

Європа також повинна з'ясувати, як реагувати на масштабні дезінформаційні кампанії росії власними зусиллями всередині країни, пише видання.

"Російська громадська думка… дещо недоступна, - сказав один високопоставлений військовий чиновник. - Нам потрібно працювати з союзниками, які мають досить детальне розуміння російського мислення - це означає, що співпраця також має бути налагоджена в галузі інформаційної війни".

Однак, будь-які нові заходи "повинні мати правдоподібне заперечення", сказав один дипломат ЄС.

При цьому видання зазначає, що НАТО, зі свого боку, є оборонною організацією, і тому воно підозріло ставиться до наступальних операцій. "Асиметричні відповіді є важливою частиною розмови", - сказав один дипломат НАТО, але "ми не збираємося опускатися до тієї ж тактики, що й росія".

Натомість, альянс повинен пріоритезувати демонстрації сили, які ілюструють силу та єдність, сказала Оана Лунгеску, колишня речниця НАТО та співробітниця лондонського аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute). На практиці це означає швидке оголошення про те, чи стоїть москва за гібридною атакою, та проведення військових навчань "без попередження" на російському кордоні з Литвою чи Естонією, вказує видання.

Тим часом, Центр передового досвіду з гібридних загроз (Centre of Excellence on Hybrid Threats) у Гельсінкі, що підтримується НАТО та об’єднує посадовців союзників, також "надає експертизу та навчання" та розробляє "політику протидії цим загрозам", сказав Мартен тен Волде, старший аналітик організації.

"Безсумнівно, слід більше працювати щодо гібридних атак", - сказав один високопоставлений дипломат НАТО, зокрема, збільшити колективне приписування після атак та переконатися, що "різними засобами ми демонструємо, що ми приділяємо увагу та можемо гнучко перерозподіляти ресурси".

Юлія Шрамко

