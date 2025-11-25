$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11425 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12594 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12402 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11921 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11973 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12350 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24341 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13387 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
США допоможуть Румунії відбивати атаки дронів росії системою Merops – міністр оборони

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Румунія отримає американську систему боротьби з безпілотниками Merops для стримування порушень повітряного простору з боку Росії. Система майже готова до розгортання, підтвердив командувач армії США в Європі та Африці.

США допоможуть Румунії відбивати атаки дронів росії системою Merops – міністр оборони
Фото: ODIN Win_Hit

Румунія незабаром отримає американську систему боротьби з безпілотниками Merops, щоб стримувати порушення свого повітряного простору з боку росії, повідомив міністр оборони Іонут Мостяну. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Сьогодні мав би бути день святкування, але, на жаль, ми зіткнулися з новою російською провокацією щодо Румунії

– сказав Мостяну журналістам.

За його словами, система Merops майже готова до розгортання, оскільки Москва активніше випробовує можливості НАТО на його східному фланзі. Генерал США Крістофер Донах’ю, командувач армії США в Європі та Африці, підтвердив: "Ми випробували його, і він перебуває на завершальній стадії розгортання".

НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш 25.11.25, 15:00 • 11558 переглядiв

Мостяну додав, що Румунія разом із Польщею на фінальному етапі створення системи протидії дронам, що особливо актуально на тлі збільшення російських вторгнень безпілотників та скорочення кількості американських військ у Європі. Міністр зазначив, що через ймовірну загрозу від дронів довелося відкласти святкування Дня подяки США з американськими військами.

На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада25.11.25, 15:37 • 1822 перегляди

Степан Гафтко

