США допоможуть Румунії відбивати атаки дронів росії системою Merops – міністр оборони

Румунія незабаром отримає американську систему боротьби з безпілотниками Merops, щоб стримувати порушення свого повітряного простору з боку росії, повідомив міністр оборони Іонут Мостяну. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Сьогодні мав би бути день святкування, але, на жаль, ми зіткнулися з новою російською провокацією щодо Румунії – сказав Мостяну журналістам.

За його словами, система Merops майже готова до розгортання, оскільки Москва активніше випробовує можливості НАТО на його східному фланзі. Генерал США Крістофер Донах’ю, командувач армії США в Європі та Африці, підтвердив: "Ми випробували його, і він перебуває на завершальній стадії розгортання".

Мостяну додав, що Румунія разом із Польщею на фінальному етапі створення системи протидії дронам, що особливо актуально на тлі збільшення російських вторгнень безпілотників та скорочення кількості американських військ у Європі. Міністр зазначив, що через ймовірну загрозу від дронів довелося відкласти святкування Дня подяки США з американськими військами.

