США помогут Румынии отражать атаки дронов России системой Merops – министр обороны

Румыния вскоре получит американскую систему борьбы с беспилотниками Merops, чтобы сдерживать нарушения своего воздушного пространства со стороны России, сообщил министр обороны Ионут Мостяну. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Сегодня должен был быть день празднования, но, к сожалению, мы столкнулись с новой российской провокацией в отношении Румынии – сказал Мостяну журналистам.

По его словам, система Merops почти готова к развертыванию, поскольку Москва активнее испытывает возможности НАТО на его восточном фланге. Генерал США Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке, подтвердил: "Мы испытали его, и он находится на завершающей стадии развертывания".

Мостяну добавил, что Румыния вместе с Польшей находится на финальном этапе создания системы противодействия дронам, что особенно актуально на фоне увеличения российских вторжений беспилотников и сокращения количества американских войск в Европе. Министр отметил, что из-за вероятной угрозы от дронов пришлось отложить празднование Дня благодарения США с американскими войсками.

