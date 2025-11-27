$42.300.10
«Европа думает о немыслимом: ответные действия против России»: Politico узнало детали

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Европейские страны рассматривают совместные наступательные кибероперации и неожиданные военные учения в ответ на гибридные атаки России. Это происходит на фоне беспрецедентного количества диверсий и попыток нападений, связанных с Москвой.

«Европа думает о немыслимом: ответные действия против России»: Politico узнало детали

Европейские страны рассматривают совместные наступательные кибероперации и неожиданные военные учения на фоне того, как Москва усиливает свою кампанию по дестабилизации союзников по НАТО, сообщает Politico, пишет УНН.

Российские беспилотники и агенты развязывают атаки по странам НАТО, и Европа сейчас делает то, что еще несколько лет назад казалось бы странным: планирует, как нанести ответный удар

- говорится в публикации.

По словам двух высокопоставленных европейских чиновников и трех дипломатов ЕС, "идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и скоординированного приписывания гибридных атак путем быстрого указания пальцем на Москву, до неожиданных военных учений под руководством НАТО".

"Русские постоянно проверяют границы - какой ответ, как далеко мы можем зайти?" - отметила в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Браже. - Нужна более проактивная реакция. И сигнал посылается не разговорами, а действиями".

"В целом, Европа и альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... [и] стоит ли нам самим рассматривать возможность более активного участия в этой сфере", – заявил на прошлой неделе государственный секретарь обороны Германии Флориан Ган в интервью Welt TV.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ

Как отмечает издание, "гибридные атаки - это не что-то новое". И добавляет: "Но масштабы и частота нынешних атак беспрецедентны". Globsec, аналитический центр из Праги, подсчитал, что между январем и июлем в Европе, главным образом в Польше и Франции, было совершено более 110 актов диверсий и попыток нападений людьми, связанными с Москвой.

"Сегодняшний мир предлагает гораздо более открытое - даже, можно сказать, творческое - пространство для внешней политики", - заявил глава Кремля Владимир Путин во время октябрьской конференции на Валдае, добавив: "Мы внимательно следим за растущей милитаризацией Европы. Это просто риторика, или нам пора ответить?".

"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО

"Россия может рассматривать ЕС и НАТО как соперников или даже врагов - бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности Кремля Дмитрий Медведев в прошлом месяце сказал: "США - наш противник". Однако Европа не хочет войны с ядерной Россией, поэтому должна выяснить, как реагировать таким образом, чтобы сдержать Москву, но не пересечь никаких красных линий Кремля, которые могут привести к открытой войне", - говорится в публикации.

Это не означает, что нужно вздрагивать, по словам начальника обороны Швеции генерала Михаэля Классона. "Мы не можем позволить себе бояться и слишком опасаться эскалации, - заявил он в интервью. - Нам нужно проявить твердость".

Пока что реакцией было усиление обороны, отмечает издание. После того, как российские военные беспилотники были сбиты над Польшей, НАТО заявило, что усилит беспилотники и противовоздушную оборону альянса на своем восточном фланге - призыв, который повторил и ЕС.

НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Как указывает издание, частые российские провокации меняют тон в европейских столицах.

Но, "несмотря на все более ожесточенную риторику, вопрос о том, что означает более решительный ответ, остается открытым".

"Отчасти это связано с разницей между Москвой и Брюсселем - последний более ограничен, действуя в рамках правил", по словам Кевина Лимонье, профессора и заместителя директора парижского аналитического центра GEODE.

"Это поднимает этический и философский вопрос: могут ли государства, управляемые верховенством права, позволить себе использовать те же инструменты... и те же стратегии, что и русские?" - спросил он.

Пока что такие страны, как Германия и Румыния, меняют правила, которые позволят властям сбивать дроны, пролетающие над аэропортами и военно-чувствительными объектами.

США помогут Румынии отражать атаки дронов России системой Merops – министр обороны

Тем временем национальные службы безопасности, как пишет издание, могут действовать в юридической "серой зоне". Союзники от Дании до Чешской Республики уже разрешают наступательные кибероперации. Сообщается, что в 2017 году Великобритания взломала сети "ИГ", чтобы получить информацию о программе разработки беспилотников на ранней стадии, которую проводит террористическая группа.

Союзники должны "действовать более проактивно в кибернаступлении", считает Браже, и сосредоточиться на "повышении ситуационной осведомленности - объединении и координации служб безопасности и разведки".

Фон дер Ляйен посоветовали создать европейскую шпионскую службу по типу ЦРУ

"На практике страны могут использовать киберметоды для атаки на системы, критически важные для военных усилий России, такие как экономическая зона Елабуга в Татарстане в восточно-центральной России, где Москва производит беспилотники "Шахед", а также энергетические объекты или поезда, перевозящие оружие", сказал Филип Брийка, политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук. "Мы можем атаковать систему и нарушить ее функционирование", - сказал он.

Европа также должна выяснить, как реагировать на масштабные дезинформационные кампании России собственными усилиями внутри страны, пишет издание.

"Российское общественное мнение… несколько недоступно, - сказал один высокопоставленный военный чиновник. - Нам нужно работать с союзниками, которые имеют достаточно детальное понимание российского мышления - это означает, что сотрудничество также должно быть налажено в области информационной войны".

Однако, любые новые меры "должны иметь правдоподобное отрицание", сказал один дипломат ЕС.

При этом издание отмечает, что НАТО, со своей стороны, является оборонной организацией, и поэтому оно подозрительно относится к наступательным операциям. "Асимметричные ответы являются важной частью разговора", - сказал один дипломат НАТО, но "мы не собираемся опускаться до той же тактики, что и Россия".

Вместо этого, альянс должен приоритизировать демонстрации силы, которые иллюстрируют силу и единство, сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО и сотрудница лондонского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute). На практике это означает быстрое объявление о том, стоит ли Москва за гибридной атакой, и проведение военных учений "без предупреждения" на российской границе с Литвой или Эстонией, указывает издание.

Рютте планирует усилить акцент на ядерном потенциале НАТО как средстве сдерживания против рф

Тем временем, Центр передового опыта по гибридным угрозам (Centre of Excellence on Hybrid Threats) в Хельсинки, поддерживаемый НАТО и объединяющий чиновников союзников, также "предоставляет экспертизу и обучение" и разрабатывает "политику противодействия этим угрозам", сказал Мартен тен Волде, старший аналитик организации.

"Несомненно, следует больше работать в отношении гибридных атак", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, в частности, увеличить коллективное приписывание после атак и убедиться, что "различными средствами мы демонстрируем, что мы уделяем внимание и можем гибко перераспределять ресурсы".

Россия создала сеть для гибридной войны против ЕС: доклад

Юлия Шрамко

