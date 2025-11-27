«Европа думает о немыслимом: ответные действия против России»: Politico узнало детали
Киев • УНН
Европейские страны рассматривают совместные наступательные кибероперации и неожиданные военные учения в ответ на гибридные атаки России. Это происходит на фоне беспрецедентного количества диверсий и попыток нападений, связанных с Москвой.
Европейские страны рассматривают совместные наступательные кибероперации и неожиданные военные учения на фоне того, как Москва усиливает свою кампанию по дестабилизации союзников по НАТО, сообщает Politico, пишет УНН.
Российские беспилотники и агенты развязывают атаки по странам НАТО, и Европа сейчас делает то, что еще несколько лет назад казалось бы странным: планирует, как нанести ответный удар
По словам двух высокопоставленных европейских чиновников и трех дипломатов ЕС, "идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и скоординированного приписывания гибридных атак путем быстрого указания пальцем на Москву, до неожиданных военных учений под руководством НАТО".
"Русские постоянно проверяют границы - какой ответ, как далеко мы можем зайти?" - отметила в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Браже. - Нужна более проактивная реакция. И сигнал посылается не разговорами, а действиями".
"В целом, Европа и альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... [и] стоит ли нам самим рассматривать возможность более активного участия в этой сфере", – заявил на прошлой неделе государственный секретарь обороны Германии Флориан Ган в интервью Welt TV.
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ27.11.25, 10:20 • 4898 просмотров
Как отмечает издание, "гибридные атаки - это не что-то новое". И добавляет: "Но масштабы и частота нынешних атак беспрецедентны". Globsec, аналитический центр из Праги, подсчитал, что между январем и июлем в Европе, главным образом в Польше и Франции, было совершено более 110 актов диверсий и попыток нападений людьми, связанными с Москвой.
"Сегодняшний мир предлагает гораздо более открытое - даже, можно сказать, творческое - пространство для внешней политики", - заявил глава Кремля Владимир Путин во время октябрьской конференции на Валдае, добавив: "Мы внимательно следим за растущей милитаризацией Европы. Это просто риторика, или нам пора ответить?".
"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО17.11.25, 14:14 • 2806 просмотров
"Россия может рассматривать ЕС и НАТО как соперников или даже врагов - бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности Кремля Дмитрий Медведев в прошлом месяце сказал: "США - наш противник". Однако Европа не хочет войны с ядерной Россией, поэтому должна выяснить, как реагировать таким образом, чтобы сдержать Москву, но не пересечь никаких красных линий Кремля, которые могут привести к открытой войне", - говорится в публикации.
Это не означает, что нужно вздрагивать, по словам начальника обороны Швеции генерала Михаэля Классона. "Мы не можем позволить себе бояться и слишком опасаться эскалации, - заявил он в интервью. - Нам нужно проявить твердость".
Пока что реакцией было усиление обороны, отмечает издание. После того, как российские военные беспилотники были сбиты над Польшей, НАТО заявило, что усилит беспилотники и противовоздушную оборону альянса на своем восточном фланге - призыв, который повторил и ЕС.
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш25.11.25, 15:00 • 12414 просмотров
Как указывает издание, частые российские провокации меняют тон в европейских столицах.
Но, "несмотря на все более ожесточенную риторику, вопрос о том, что означает более решительный ответ, остается открытым".
"Отчасти это связано с разницей между Москвой и Брюсселем - последний более ограничен, действуя в рамках правил", по словам Кевина Лимонье, профессора и заместителя директора парижского аналитического центра GEODE.
"Это поднимает этический и философский вопрос: могут ли государства, управляемые верховенством права, позволить себе использовать те же инструменты... и те же стратегии, что и русские?" - спросил он.
Пока что такие страны, как Германия и Румыния, меняют правила, которые позволят властям сбивать дроны, пролетающие над аэропортами и военно-чувствительными объектами.
США помогут Румынии отражать атаки дронов России системой Merops – министр обороны25.11.25, 18:55 • 3556 просмотров
Тем временем национальные службы безопасности, как пишет издание, могут действовать в юридической "серой зоне". Союзники от Дании до Чешской Республики уже разрешают наступательные кибероперации. Сообщается, что в 2017 году Великобритания взломала сети "ИГ", чтобы получить информацию о программе разработки беспилотников на ранней стадии, которую проводит террористическая группа.
Союзники должны "действовать более проактивно в кибернаступлении", считает Браже, и сосредоточиться на "повышении ситуационной осведомленности - объединении и координации служб безопасности и разведки".
Фон дер Ляйен посоветовали создать европейскую шпионскую службу по типу ЦРУ30.10.24, 16:38 • 16987 просмотров
"На практике страны могут использовать киберметоды для атаки на системы, критически важные для военных усилий России, такие как экономическая зона Елабуга в Татарстане в восточно-центральной России, где Москва производит беспилотники "Шахед", а также энергетические объекты или поезда, перевозящие оружие", сказал Филип Брийка, политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук. "Мы можем атаковать систему и нарушить ее функционирование", - сказал он.
Европа также должна выяснить, как реагировать на масштабные дезинформационные кампании России собственными усилиями внутри страны, пишет издание.
"Российское общественное мнение… несколько недоступно, - сказал один высокопоставленный военный чиновник. - Нам нужно работать с союзниками, которые имеют достаточно детальное понимание российского мышления - это означает, что сотрудничество также должно быть налажено в области информационной войны".
Однако, любые новые меры "должны иметь правдоподобное отрицание", сказал один дипломат ЕС.
При этом издание отмечает, что НАТО, со своей стороны, является оборонной организацией, и поэтому оно подозрительно относится к наступательным операциям. "Асимметричные ответы являются важной частью разговора", - сказал один дипломат НАТО, но "мы не собираемся опускаться до той же тактики, что и Россия".
Вместо этого, альянс должен приоритизировать демонстрации силы, которые иллюстрируют силу и единство, сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО и сотрудница лондонского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute). На практике это означает быстрое объявление о том, стоит ли Москва за гибридной атакой, и проведение военных учений "без предупреждения" на российской границе с Литвой или Эстонией, указывает издание.
Рютте планирует усилить акцент на ядерном потенциале НАТО как средстве сдерживания против рф08.11.25, 11:45 • 3660 просмотров
Тем временем, Центр передового опыта по гибридным угрозам (Centre of Excellence on Hybrid Threats) в Хельсинки, поддерживаемый НАТО и объединяющий чиновников союзников, также "предоставляет экспертизу и обучение" и разрабатывает "политику противодействия этим угрозам", сказал Мартен тен Волде, старший аналитик организации.
"Несомненно, следует больше работать в отношении гибридных атак", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, в частности, увеличить коллективное приписывание после атак и убедиться, что "различными средствами мы демонстрируем, что мы уделяем внимание и можем гибко перераспределять ресурсы".
Россия создала сеть для гибридной войны против ЕС: доклад05.11.25, 20:46 • 5301 просмотр