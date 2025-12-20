Розвідці ФРН можуть дозволити кібератаки та диверсії за межами країни

$42.340.00
19 грудня, 15:48 • 13365 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 25428 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 23377 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 42237 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 32585 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18340 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18936 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14084 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29662 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11743 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 6762 перегляди
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASAPhotoVideo19 грудня, 13:29 • 5896 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19 грудня, 16:27 • 10942 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 10073 перегляди
Прем'єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27 • 6834 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 42237 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29662 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 38860 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 34435 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 60242 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Німеччина
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 10135 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61931 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43718 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41738 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47910 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Залізний купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Розвідці ФРН можуть дозволити кібератаки та диверсії за межами країни

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Уряд Німеччини планує розширити функції Федеральної розвідувальної служби, дозволивши їй здійснювати кібератаки та диверсійні операції за кордоном. Це відбувається на тлі зростання гібридних загроз та активності іноземних спецслужб.

Розвідці ФРН можуть дозволити кібератаки та диверсії за межами країни

Уряд Німеччини працює над суттєвим розширенням функцій Федеральної розвідувальної служби. Уперше йдеться не лише про збір розвідданих, а й про можливість активних дій проти загроз державі, зокрема проведення кібератак і диверсій за межами країни. Про це інформує Merkur, передає УНН.

Деталі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) може набути безпрецедентних повноважень прямого впливу. Відповідний законопроєкт підготувала коаліція канцлера Фрідріха Мерца на тлі зростання викликів у сфері безпеки.

Згідно з новими положеннями, агенти BND зможуть:

  • проводити кібератаки проти ворожих структур;
    • здійснювати диверсійні операції за кордоном;
      • таємно проникати до помешкань ворогів держави з метою збору або знищення критично важливої інформації.

        Президент служби Бруно Каль наголошує, що мова не йде про безконтрольні дії. За його словами, BND "не перетвориться на Джеймса Бонда", а всі операції відбуватимуться в межах закону та під політичним контролем.

        росія посилила кібератаки на інституції, залучені до розвитку інновацій для ЗСУ – Держспецзв’язку07.04.25, 14:52 • 10145 переглядiв

        До цього моменту, з часу заснування BND у 1956 році в Західній Німеччині, службі дозволялося виключно збирати та аналізувати інформацію. Активні дії залишалися поза її мандатом.

        Однак нині Берлін переглядає підхід до національної безпеки:

        • зростання гібридних загроз;
          • активність іноземних спецслужб;
            • кібератаки на державні та критичні інфраструктури;
              • загострення відносин із росією та особисто очільником кремля путіним.

                Раніше Німеччина не раз ставала мішенню кібершпигунства, диверсій і інформаційних атак, у причетності до яких західні спецслужби підозрювали російські структури. У відповідь влада вже зміцнила контррозвідувальні можливості, кіберзахист і координацію з партнерами по НАТО.

                Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви18.12.25, 13:22 • 2674 перегляди

                Розширення повноважень BND вписується в загальносвітовий курс на посилення ролі кіберпростору у сфері безпеки та перехід від суто оборонних дій до політики стримування. У Берліні підкреслюють, що йдеться не про загострення, а про пристосування до нових умов, у яких розвідка має діяти оперативно й на випередження.

                Водночас очікується, що ініціатива викличе гострі дебати в Бундестазі - через можливі обмеження прав людини та ризик втягування Німеччини в приховані конфлікти за кордоном.

                Нагадаємо

                Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні та заявило, що чітко дало зрозуміти: будуть наслідки для гібридних атак, підтримуваних урядом у москві, спрямованих на підрив демократії.

                Данія звинувачує росію у кібератаках на водоканал, які залишили будинки без води19.12.25, 19:17 • 2254 перегляди

                Віта Зеленецька

                Новини СвітуТехнології
                російська пропаганда
                Війна в Україні
                Володимир Путін
                Бундестаг
                НАТО
                Фрідріх Мерц
                Німеччина
                Берлін