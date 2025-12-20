Розвідці ФРН можуть дозволити кібератаки та диверсії за межами країни
Уряд Німеччини планує розширити функції Федеральної розвідувальної служби, дозволивши їй здійснювати кібератаки та диверсійні операції за кордоном. Це відбувається на тлі зростання гібридних загроз та активності іноземних спецслужб.
Уряд Німеччини працює над суттєвим розширенням функцій Федеральної розвідувальної служби. Уперше йдеться не лише про збір розвідданих, а й про можливість активних дій проти загроз державі, зокрема проведення кібератак і диверсій за межами країни. Про це інформує Merkur, передає УНН.
Деталі
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) може набути безпрецедентних повноважень прямого впливу. Відповідний законопроєкт підготувала коаліція канцлера Фрідріха Мерца на тлі зростання викликів у сфері безпеки.
Згідно з новими положеннями, агенти BND зможуть:
- проводити кібератаки проти ворожих структур;
- здійснювати диверсійні операції за кордоном;
- таємно проникати до помешкань ворогів держави з метою збору або знищення критично важливої інформації.
Президент служби Бруно Каль наголошує, що мова не йде про безконтрольні дії. За його словами, BND "не перетвориться на Джеймса Бонда", а всі операції відбуватимуться в межах закону та під політичним контролем.
До цього моменту, з часу заснування BND у 1956 році в Західній Німеччині, службі дозволялося виключно збирати та аналізувати інформацію. Активні дії залишалися поза її мандатом.
Однак нині Берлін переглядає підхід до національної безпеки:
- зростання гібридних загроз;
- активність іноземних спецслужб;
- кібератаки на державні та критичні інфраструктури;
- загострення відносин із росією та особисто очільником кремля путіним.
Раніше Німеччина не раз ставала мішенню кібершпигунства, диверсій і інформаційних атак, у причетності до яких західні спецслужби підозрювали російські структури. У відповідь влада вже зміцнила контррозвідувальні можливості, кіберзахист і координацію з партнерами по НАТО.
Розширення повноважень BND вписується в загальносвітовий курс на посилення ролі кіберпростору у сфері безпеки та перехід від суто оборонних дій до політики стримування. У Берліні підкреслюють, що йдеться не про загострення, а про пристосування до нових умов, у яких розвідка має діяти оперативно й на випередження.
Водночас очікується, що ініціатива викличе гострі дебати в Бундестазі - через можливі обмеження прав людини та ризик втягування Німеччини в приховані конфлікти за кордоном.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало російського посла в Берліні та заявило, що чітко дало зрозуміти: будуть наслідки для гібридних атак, підтримуваних урядом у москві, спрямованих на підрив демократії.
