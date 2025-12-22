Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 4790 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 17915 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 15454 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 17656 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 20202 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19480 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19950 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17505 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13407 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12523 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного22 грудня, 08:57 • 7456 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 26198 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 27315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 15300 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни14:37 • 6506 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 17930 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 27336 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 61240 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 83220 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 117760 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ніколас Мадуро
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 1178 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 5728 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 34090 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 31625 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33973 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Фільм

Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Кібератака вивела з ладу національну поштову службу Франції La Poste за три дні до Різдва, заблокувавши доставку посилок та онлайн-платежі. Це спричинило значні труднощі для мільйонів людей у розпал святкового сезону та завдало удару по компанії, яка минулого року доставила 2,6 мільярда посилок.

Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі

Всього за три дні до Різдва кібератака вивела з ладу національну поштову службу Франції, заблокувавши та затримавши доставку посилок та онлайн-платежі, передає УНН із посиланням на АР.

Видання зауважує, що момент був жахливим для мільйонів людей у ​​розпал різдвяного сезону, оскільки виснажені поштові працівники відбивалися від розчарованих клієнтів.

Ніхто одразу не взяв на себе відповідальність, але підозри були численні.

У поштовому відділенні на півдні Парижа, яке зазвичай гамірно працює в цю пору року, працівники сумнівалися, чи може атака бути пов'язана з росією. Або з невдоволеним клієнтом, чи з колегою.

Посадовці не коментували інформацію щодо винуватця. Паризька прокуратура розслідувала справу.

Те, що поштова служба La Poste назвала "великим мережевим інцидентом", залишалося невирішеним до вечора понеділка, через понад вісім годин після першого повідомлення. Для компанії, яка минулого року доставила 2,6 мільярда посилок і має понад 200 000 співробітників, це великий удар.

Данія звинувачує росію у кібератаках на водоканал, які залишили будинки без води19.12.25, 20:17 • 4322 перегляди

Додамо

La Poste заявила, що розподілений інцидент відмови в обслуговуванні, або DDoS, "зробив її онлайн-сервіси недоступними". У ньому зазначалося, що інцидент не вплинув на дані клієнтів, але порушив доставку посилок.

Листи, включаючи святкові вітальні листівки, все ще можна було надсилати та доставляти. Але транзакції, що вимагають відстеження або доступу до внутрішніх комп'ютерних систем поштової служби, були неможливі.

Кібератака також завдала шкоди онлайн-банкінгу. Клієнтам банківського підрозділу компанії La Banque Postale було заблоковано використання програми для схвалення платежів або здійснення інших банківських послуг. Банк перенаправив схвалення на текстові повідомлення.

"Наші команди мобілізовані для швидкого вирішення ситуації", – йдеться в повідомленнях банку, опублікованих у соціальних мережах.

Перешкоджання сталося через тиждень після того, як уряд Франції став мішенню кібератаки, спрямованої на Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за національну безпеку.

Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви18.12.25, 14:22 • 2789 переглядiв

У цьому інциденті підозрюваний хакер видобув кілька десятків конфіденційних файлів та отримав доступ до даних, що стосуються поліцейських записів та розшукуваних осіб, заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі телеканалу France-Info. Він звинуватив у інциденті "необережність" міністерства. Французькі ЗМІ повідомили, що 22-річного чоловіка було затримано.

Також минулого тижня прокурори заявили, що французьке агентство контррозвідки розслідує підозрюваний план кібератаки, пов'язаний з програмним забезпеченням, яке дозволило б віддаленим користувачам керувати комп'ютерними системами міжнародного пасажирського порома. За словами офіційних осіб, член екіпажу Латвії перебуває під вартою за звинуваченням у діях на користь невстановленої іноземної держави.

Франція та інші європейські союзники України стверджують, що росія веде проти них "гібридну війну", використовуючи саботаж, вбивства, кібератаки, дезінформацію та інші ворожі дії, які часто важко швидко відстежити до москви.

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Новий рік
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Париж
Франція
Україна