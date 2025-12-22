$42.250.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кибератака парализовала почтовую службу Франции накануне Рождества, заблокировав доставку и онлайн-платежи

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Кибератака вывела из строя национальную почтовую службу Франции La Poste за три дня до Рождества, заблокировав доставку посылок и онлайн-платежи. Это вызвало значительные трудности для миллионов людей в разгар праздничного сезона и нанесло удар по компании, которая в прошлом году доставила 2,6 миллиарда посылок.

Кибератака парализовала почтовую службу Франции накануне Рождества, заблокировав доставку и онлайн-платежи

Всего за три дня до Рождества кибератака вывела из строя национальную почтовую службу Франции, заблокировав и задержав доставку посылок и онлайн-платежи, передает УНН со ссылкой на АР.

Издание отмечает, что момент был ужасным для миллионов людей в разгар рождественского сезона, поскольку изможденные почтовые работники отбивались от разочарованных клиентов.

Никто сразу не взял на себя ответственность, но подозрений было много.

В почтовом отделении на юге Парижа, которое обычно шумно работает в это время года, сотрудники сомневались, может ли атака быть связана с россией. Или с недовольным клиентом, или с коллегой.

Должностные лица не комментировали информацию о виновнике. Парижская прокуратура расследовала дело.

То, что почтовая служба La Poste назвала "крупным сетевым инцидентом", оставалось нерешенным до вечера понедельника, спустя более восьми часов после первого сообщения. Для компании, которая в прошлом году доставила 2,6 миллиарда посылок и имеет более 200 000 сотрудников, это большой удар.

Дания обвиняет россию в кибератаках на водоканал, оставивших дома без воды19.12.25, 20:17 • 4322 просмотра

Добавим

La Poste заявила, что распределенный инцидент отказа в обслуживании, или DDoS, "сделал ее онлайн-сервисы недоступными". В нем отмечалось, что инцидент не повлиял на данные клиентов, но нарушил доставку посылок.

Письма, включая праздничные поздравительные открытки, все еще можно было отправлять и доставлять. Но транзакции, требующие отслеживания или доступа к внутренним компьютерным системам почтовой службы, были невозможны.

Кибератака также нанесла ущерб онлайн-банкингу. Клиентам банковского подразделения компании La Banque Postale было заблокировано использование приложения для одобрения платежей или осуществления других банковских услуг. Банк перенаправил одобрение на текстовые сообщения.

"Наши команды мобилизованы для быстрого решения ситуации", – говорится в сообщениях банка, опубликованных в социальных сетях.

Препятствие произошло через неделю после того, как правительство Франции стало мишенью кибератаки, направленной на Министерство внутренних дел, которое отвечает за национальную безопасность.

Расследования российского вмешательства поглощают столько же времени, сколько и терроризм: европейские чиновники о цели диверсий москвы18.12.25, 14:22 • 2789 просмотров

В этом инциденте подозреваемый хакер добыл несколько десятков конфиденциальных файлов и получил доступ к данным, касающимся полицейских записей и разыскиваемых лиц, заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала France-Info. Он обвинил в инциденте "неосторожность" министерства. Французские СМИ сообщили, что 22-летний мужчина был задержан.

Также на прошлой неделе прокуроры заявили, что французское агентство контрразведки расследует подозреваемый план кибератаки, связанный с программным обеспечением, которое позволило бы удаленным пользователям управлять компьютерными системами международного пассажирского парома. По словам официальных лиц, член экипажа Латвии находится под стражей по обвинению в действиях в пользу неустановленного иностранного государства.

Франция и другие европейские союзники Украины утверждают, что россия ведет против них "гибридную войну", используя саботаж, убийства, кибератаки, дезинформацию и другие враждебные действия, которые часто трудно быстро отследить до москвы.

Антонина Туманова

