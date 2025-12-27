российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что центробанк рф признал фактический крах стандартов раскрытия информации: с 2027 года финансовые организации планируют обязать публиковать только обезличенные данные о структуре собственности.

По данным СВРУ, после 2022 года банкам и страховщикам разрешили не раскрывать сведения о владельцах и менеджменте, ссылаясь на санкционные риски.

Результат – из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас раскрывают только три банка, то есть менее 1 %. Предложенный регулятором "компромисс" предусматривает формальные ответы "да/нет" относительно наличия лиц со существенным влиянием, "недружественных" нерезидентов или проблемных бенефициаров, причем форму будет заполнять сам центробанк. Это подчеркивает: рынок не способен обеспечить даже минимальную открытость без ручного контроля. Нормативную базу обещают принять в 2026-м, а запустить – не ранее апреля 2027-го - говорится в сообщении.

Служба внешней разведки Украины сообщает, что параллельно государство движется в обратном направлении и в других сферах. В госдуму внесен пакет законопроектов, отменяющий регулярные декларации о доходах для российских госслужащих. Депутаты и сенаторы назвали это "шагом в борьбе с коррупцией", что лишь усиливает разрыв между риторикой и реальными механизмами контроля.

На фоне институциональной деградации обостряется экономическая напряженность. Треть малых и средних предпринимателей в рф не исключают закрытия бизнеса в течение полугода. Банки резко сократили потребительское кредитование: POS-кредиты одобряют лишь каждому десятому клиенту, а доля отказов в ноябре достигла 90 %. В то же время ломбарды за январь–сентябрь получили 9,6 млрд руб. чистой прибыли – на 54 % больше, чем годом ранее, что является косвенным индикатором падения платежеспособности населения - пишет СВРУ.

Финансовые проблемы охватили и госсектор. В 2025 году объемы неплатежей госкомпаний бизнесу по контрактам госзакупок выросли в 2,7 раза: с 200 кейсов на 1,5 млрд руб. в 2024-м до 548 случаев почти на 4,03 млрд руб. Компании задерживают выплаты на один–три месяца, фактически кредитуясь за счет подрядчиков. Причины – падение доходов и высокая стоимость займов.

Дополнительным сигналом разлада стала киберсфера: 73 % всех утечек данных в 2025 году пришлись именно на госсектор. Ожидания бизнеса и работников также печальны: лишь 13 % россиян надеются получить годовую премию.

"Совокупно эти тенденции формируют картину рынка, который все больше отдаляется от глобальных стандартов и консервируется в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса", - добавили в разведке.

Напомним

российский диктатор путин озвучил набор пропагандистских тезисов о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций.

Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД