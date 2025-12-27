$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 11649 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 29980 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 25560 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 31902 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 44872 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 26724 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21225 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19572 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21326 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46597 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
российская экономика входит в фазу управляемого хаоса - разведка

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что российская финансовая система входит в фазу управляемого хаоса, теряя прозрачность и контроль. С 2027 года финкомпании РФ будут публиковать только обезличенные данные о структуре собственности, а госслужащим отменят регулярные декларации о доходах.

российская экономика входит в фазу управляемого хаоса - разведка

российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что центробанк рф признал фактический крах стандартов раскрытия информации: с 2027 года финансовые организации планируют обязать публиковать только обезличенные данные о структуре собственности.

По данным СВРУ, после 2022 года банкам и страховщикам разрешили не раскрывать сведения о владельцах и менеджменте, ссылаясь на санкционные риски.

Результат – из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас раскрывают только три банка, то есть менее 1 %. Предложенный регулятором "компромисс" предусматривает формальные ответы "да/нет" относительно наличия лиц со существенным влиянием, "недружественных" нерезидентов или проблемных бенефициаров, причем форму будет заполнять сам центробанк. Это подчеркивает: рынок не способен обеспечить даже минимальную открытость без ручного контроля. Нормативную базу обещают принять в 2026-м, а запустить – не ранее апреля 2027-го

- говорится в сообщении.

Служба внешней разведки Украины сообщает, что параллельно государство движется в обратном направлении и в других сферах. В госдуму внесен пакет законопроектов, отменяющий регулярные декларации о доходах для российских госслужащих. Депутаты и сенаторы назвали это "шагом в борьбе с коррупцией", что лишь усиливает разрыв между риторикой и реальными механизмами контроля.

На фоне институциональной деградации обостряется экономическая напряженность. Треть малых и средних предпринимателей в рф не исключают закрытия бизнеса в течение полугода. Банки резко сократили потребительское кредитование: POS-кредиты одобряют лишь каждому десятому клиенту, а доля отказов в ноябре достигла 90 %. В то же время ломбарды за январь–сентябрь получили 9,6 млрд руб. чистой прибыли – на 54 % больше, чем годом ранее, что является косвенным индикатором падения платежеспособности населения

- пишет СВРУ.

Финансовые проблемы охватили и госсектор. В 2025 году объемы неплатежей госкомпаний бизнесу по контрактам госзакупок выросли в 2,7 раза: с 200 кейсов на 1,5 млрд руб. в 2024-м до 548 случаев почти на 4,03 млрд руб. Компании задерживают выплаты на один–три месяца, фактически кредитуясь за счет подрядчиков. Причины – падение доходов и высокая стоимость займов.

Дополнительным сигналом разлада стала киберсфера: 73 % всех утечек данных в 2025 году пришлись именно на госсектор. Ожидания бизнеса и работников также печальны: лишь 13 % россиян надеются получить годовую премию.

"Совокупно эти тенденции формируют картину рынка, который все больше отдаляется от глобальных стандартов и консервируется в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса", - добавили в разведке.

Напомним

российский диктатор путин озвучил набор пропагандистских тезисов о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций.

Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23.12.25, 13:12 • 36815 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины