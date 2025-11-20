Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 3682 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
04:11 • 11409 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 28780 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 44605 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 37503 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 22660 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 49561 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 24877 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 18025 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 17157 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"19 листопада, 21:40 • 8792 перегляди
Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою19 листопада, 21:59 • 11741 перегляди
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на ХмельниччиніVideo19 листопада, 22:53 • 10114 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 7504 перегляди
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 8254 перегляди
Публікації
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 3628 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 49546 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 31802 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 40345 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 50435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Китай
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 8080 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 39465 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 37895 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 39136 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 33132 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-101
Опалення
MIM-104 Patriot
Золото

Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав закон, що наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Цей закон зобов'язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.

Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав закон, який наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном, пише УНН.

Я щойно підписав закон про оприлюднення файлів Епштейна

- повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social 20 листопада.

Закон вимагає від Міністерства юстиції оприлюднити всю інформацію зі свого розслідування справи Епштейна "у форматі, придатному для пошуку та завантаження", протягом 30 днів.

Доповнення

Закон про прозорість "файлів Епштейна" (Epstein Files Transparency Act) має на меті змусити Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.

Схвалення голосування у Конгресі і підписання Трампом закону була зміною його нещодавньої позиції після поступового оприлюднення документів, що стосуються опального фінансиста, демократами з Палати представників, деякі з яких згадують Трампа, який завжди заперечував будь-який зв'язок із сексуальним насильством і торгівлею людьми з боку Епштейна, і опору з боку членів його власної Республіканської партії.

На тлі його підтримки закон був переважною більшістю голосів ухвалений обома палатами Конгресу - Палатою представників і Сенатом.

Епштейна знайшли мертвим у його тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році. Пізніше коронер визнав це самогубством. Він утримувався під вартою за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, на тлі того, як раніше, 2008 року, був засуджений за схиляння неповнолітньої до проституції.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Соціальна мережа
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Нью-Йорк