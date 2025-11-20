Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав закон, що наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Цей закон зобов'язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав закон, який наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном, пише УНН.
Я щойно підписав закон про оприлюднення файлів Епштейна
Закон вимагає від Міністерства юстиції оприлюднити всю інформацію зі свого розслідування справи Епштейна "у форматі, придатному для пошуку та завантаження", протягом 30 днів.
Доповнення
Закон про прозорість "файлів Епштейна" (Epstein Files Transparency Act) має на меті змусити Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні записи, документи, повідомлення та матеріали розслідування, пов'язані з Епштейном.
Схвалення голосування у Конгресі і підписання Трампом закону була зміною його нещодавньої позиції після поступового оприлюднення документів, що стосуються опального фінансиста, демократами з Палати представників, деякі з яких згадують Трампа, який завжди заперечував будь-який зв'язок із сексуальним насильством і торгівлею людьми з боку Епштейна, і опору з боку членів його власної Республіканської партії.
На тлі його підтримки закон був переважною більшістю голосів ухвалений обома палатами Конгресу - Палатою представників і Сенатом.
Епштейна знайшли мертвим у його тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році. Пізніше коронер визнав це самогубством. Він утримувався під вартою за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, на тлі того, як раніше, 2008 року, був засуджений за схиляння неповнолітньої до проституції.