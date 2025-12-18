Прозрачность в деле Эпштейна: демократы обнародовали еще 70 секретных фотографий финансиста

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новую порцию материалов из личного архива покойного Джеффри Эпштейна. Обнародование состоялось за день до дедлайна, установленного Министерством юстиции для раскрытия документов, связанных с расследованием деятельности осужденного сексуального преступника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

На новых 70 снимках Эпштейн изображен в компании известных публичных фигур, в частности, опубликованы фото Билла Гейтса. Также среди материалов есть фото его личных документов, в частности паспорта. Хотя опубликованные кадры не имеют точной датировки или детального описания контекста, они являются частью масштабного массива данных, который насчитывает около 95 000 фотографий, переданных Комитету по надзору.

Демократы, занимающиеся надзором, будут продолжать публиковать фотографии и документы из наследия Эпштейна, чтобы обеспечить прозрачность для американского народа. Эти новые изображения вызывают еще больше вопросов относительно того, что именно находится во владении Министерства юстиции – заявил конгрессмен Роберт Гарсия.

Кампания за полное раскрытие файлов

Эта публикация является частью более широкой стратегии демократов, направленной на то, чтобы сделать все записи по делу Эпштейна доступными для общественности. Новая волна разоблачений предшествует заседанию Наблюдательного комитета, где республиканцы и демократы должны обсудить дальнейшие шаги в расследовании связей финансиста с элитой.

