17:59 • 7266 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 14089 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 20360 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 17562 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 17942 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 24615 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 32855 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12793 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 24099 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 20605 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
15:30 • 20360 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 15638 просмотра
Прозрачность в деле Эпштейна: демократы обнародовали еще 70 секретных фотографий финансиста

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

В США опубликовали 70 новых фотографий из личного архива Джеффри Эпштейна, включая снимки с Биллом Гейтсом. Это часть масштабного массива данных, который насчитывает около 95 000 фотографий, переданных Комитету.

Прозрачность в деле Эпштейна: демократы обнародовали еще 70 секретных фотографий финансиста

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новую порцию материалов из личного архива покойного Джеффри Эпштейна. Обнародование состоялось за день до дедлайна, установленного Министерством юстиции для раскрытия документов, связанных с расследованием деятельности осужденного сексуального преступника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

На новых 70 снимках Эпштейн изображен в компании известных публичных фигур, в частности, опубликованы фото Билла Гейтса. Также среди материалов есть фото его личных документов, в частности паспорта. Хотя опубликованные кадры не имеют точной датировки или детального описания контекста, они являются частью масштабного массива данных, который насчитывает около 95 000 фотографий, переданных Комитету по надзору.

Демократы, занимающиеся надзором, будут продолжать публиковать фотографии и документы из наследия Эпштейна, чтобы обеспечить прозрачность для американского народа. Эти новые изображения вызывают еще больше вопросов относительно того, что именно находится во владении Министерства юстиции

– заявил конгрессмен Роберт Гарсия.

Кампания за полное раскрытие файлов

Эта публикация является частью более широкой стратегии демократов, направленной на то, чтобы сделать все записи по делу Эпштейна доступными для общественности. Новая волна разоблачений предшествует заседанию Наблюдательного комитета, где республиканцы и демократы должны обсудить дальнейшие шаги в расследовании связей финансиста с элитой.

В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13.12.25, 11:00 • 74138 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Билл Гейтс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты