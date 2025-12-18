Прозорість у справі Епштейна: демократи оприлюднили ще 70 секретних фотографій фінансиста

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників США опублікували нову порцію матеріалів з особистого архіву покійного Джеффрі Епштейна. Оприлюднення відбулося за день до дедлайну, встановленого Міністерством юстиції для розкриття документів, пов'язаних із розслідуванням діяльності засудженого сексуального злочинця. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На нових 70 знімках Епштейн зображений у компанії відомих публічних постатей, зокрема, опубліковані фото Білла Гейтса. Також серед матеріалів є фото його особистих документів, зокрема паспорта. Хоча опубліковані кадри не мають точного датування чи детального опису контексту, вони є частиною масштабного масиву даних, який налічує близько 95 000 фотографій, переданих Комітету з нагляду.

Демократи, що займаються наглядом, продовжуватимуть публікувати фотографії та документи зі спадщини Епштейна, щоб забезпечити прозорість для американського народу. Ці нові зображення викликають ще більше питань щодо того, що саме є у володінні Міністерства юстиції – заявив конгресмен Роберт Гарсія.

Кампанія за повне розкриття файлів

Ця публікація є частиною ширшої стратегії демократів, спрямованої на те, щоб зробити всі записи у справі Епштейна доступними для громадськості. Нова хвиля викриттів передує засіданню Наглядового комітету, де республіканці та демократи мають обговорити подальші кроки у розслідуванні зв'язків фінансиста з елітою.

