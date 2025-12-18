$42.340.15
17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Прозорість у справі Епштейна: демократи оприлюднили ще 70 секретних фотографій фінансиста

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У США опублікували 70 нових фотографій з особистого архіву Джеффрі Епштейна, включаючи знімки з Біллом Гейтсом. Це частина масштабного масиву даних, який налічує близько 95 000 фотографій, переданих Комітету.

Прозорість у справі Епштейна: демократи оприлюднили ще 70 секретних фотографій фінансиста

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників США опублікували нову порцію матеріалів з особистого архіву покійного Джеффрі Епштейна. Оприлюднення відбулося за день до дедлайну, встановленого Міністерством юстиції для розкриття документів, пов'язаних із розслідуванням діяльності засудженого сексуального злочинця. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На нових 70 знімках Епштейн зображений у компанії відомих публічних постатей, зокрема, опубліковані фото Білла Гейтса. Також серед матеріалів є фото його особистих документів, зокрема паспорта. Хоча опубліковані кадри не мають точного датування чи детального опису контексту, вони є частиною масштабного масиву даних, який налічує близько 95 000 фотографій, переданих Комітету з нагляду.

Демократи, що займаються наглядом, продовжуватимуть публікувати фотографії та документи зі спадщини Епштейна, щоб забезпечити прозорість для американського народу. Ці нові зображення викликають ще більше питань щодо того, що саме є у володінні Міністерства юстиції

– заявив конгресмен Роберт Гарсія.

Кампанія за повне розкриття файлів

Ця публікація є частиною ширшої стратегії демократів, спрямованої на те, щоб зробити всі записи у справі Епштейна доступними для громадськості. Нова хвиля викриттів передує засіданню Наглядового комітету, де республіканці та демократи мають обговорити подальші кроки у розслідуванні зв'язків фінансиста з елітою.

У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп13.12.25, 11:00 • 74065 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Міністерство юстиції США
Білл Гейтс
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки