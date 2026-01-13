Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Джеффри Эпштейна, назвав расследование политически мотивированным. Им грозит обвинение в неуважении к Конгрессу.
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отклонили требование Наблюдательного комитета Палаты представителей о даче показаний по делу Джеффри Эпштейна. Свое решение они обосновали политической ангажированностью расследования, которое проводят представители Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В совместном письме на имя председателя комитета Джеймса Комера супруги Клинтон отметили, что считают процесс попыткой отвлечь внимание от действий текущей администрации Дональда Трампа. Политики подчеркнули, что уже предоставили ограниченную информацию, которой располагали, и больше не намерены участвовать в слушаниях.
Каждый человек должен решить, когда он уже наконец увидел, или надоело ему, и готов ли он бороться за эту страну, ее принципы и ее народ, независимо от последствий. Для нас сейчас именно это время
Правовые последствия и угроза уголовного преследования
Республиканец Джеймс Комер объявил, что на следующей неделе комитет рассмотрит вопрос о признании Билла Клинтона виновным в неуважении к суду. Аналогичная процедура грозит и Хиллари Клинтон, если она не явится на заседание в среду. Подобное решение может стать основанием для дальнейшего уголовного преследования со стороны Министерства юстиции США.
Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми, умер в тюрьме в 2019 году. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, обстоятельства его смерти и круг высокопоставленных знакомых остаются предметом длительных расследований в Конгрессе.
