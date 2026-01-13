$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
17:19 • 4340 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 12857 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 16017 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 24387 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22 • 21808 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25336 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33160 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49317 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37234 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Джеффри Эпштейна, назвав расследование политически мотивированным. Им грозит обвинение в неуважении к Конгрессу.

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу
Фото: Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отклонили требование Наблюдательного комитета Палаты представителей о даче показаний по делу Джеффри Эпштейна. Свое решение они обосновали политической ангажированностью расследования, которое проводят представители Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном письме на имя председателя комитета Джеймса Комера супруги Клинтон отметили, что считают процесс попыткой отвлечь внимание от действий текущей администрации Дональда Трампа. Политики подчеркнули, что уже предоставили ограниченную информацию, которой располагали, и больше не намерены участвовать в слушаниях.

Каждый человек должен решить, когда он уже наконец увидел, или надоело ему, и готов ли он бороться за эту страну, ее принципы и ее народ, независимо от последствий. Для нас сейчас именно это время

- говорится в заявлении Клинтонов.

Правовые последствия и угроза уголовного преследования

Республиканец Джеймс Комер объявил, что на следующей неделе комитет рассмотрит вопрос о признании Билла Клинтона виновным в неуважении к суду. Аналогичная процедура грозит и Хиллари Клинтон, если она не явится на заседание в среду. Подобное решение может стать основанием для дальнейшего уголовного преследования со стороны Министерства юстиции США.

Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ26.12.25, 09:41 • 3524 просмотра

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми, умер в тюрьме в 2019 году. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, обстоятельства его смерти и круг высокопоставленных знакомых остаются предметом длительных расследований в Конгрессе. 

Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать24.12.25, 22:40 • 4496 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты