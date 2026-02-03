Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, чтобы избежать официального голосования по обвинению в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Ранее комитет по надзору уже рекомендовал привлечь экс-супругов к ответственности из-за их отказа выполнять повестки, однако в последний момент стороны достигли предварительного согласия относительно формата показаний.

Компромисс после длительного противостояния

В течение января 2026 года юристы Клинтонов называли требования законодателей "юридически недействительными" и "политически мотивированными", предлагая взамен лишь письменные декларации.

Однако после того, как девять демократов присоединились к республиканцам в голосовании профильного комитета, позиция бывшей президентской четы изменилась. Ожидается, что Билл Клинтон пройдет процедуру интервью в Нью-Йорке, где он ответит на вопросы относительно своих контактов с Эпштейном и полетов на его частном самолете в начале 2000-х годов.

Позиция сторон и правовые последствия

Республиканцы во главе с Джеймсом Комером настаивают на полной прозрачности, заявляя, что ни один гражданин, даже бывший президент, не может игнорировать повестки Конгресса.

В свою очередь, Клинтоны продолжают отрицать какую-либо осведомленность о преступной деятельности Эпштейна или Гислейн Максвелл. Согласие на показания позволяет паре избежать потенциального уголовного преследования со стороны Министерства юстиции, которое могло бы привести к штрафам или тюремному заключению в случае окончательного утверждения обвинения в неуважении.

