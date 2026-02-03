Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу
Киев • УНН
Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США по делу Джеффри Эпштейна. Это позволит им избежать официального обвинения в неуважении к Конгрессу.
Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, чтобы избежать официального голосования по обвинению в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Ранее комитет по надзору уже рекомендовал привлечь экс-супругов к ответственности из-за их отказа выполнять повестки, однако в последний момент стороны достигли предварительного согласия относительно формата показаний.
Компромисс после длительного противостояния
В течение января 2026 года юристы Клинтонов называли требования законодателей "юридически недействительными" и "политически мотивированными", предлагая взамен лишь письменные декларации.
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 5299 просмотров
Однако после того, как девять демократов присоединились к республиканцам в голосовании профильного комитета, позиция бывшей президентской четы изменилась. Ожидается, что Билл Клинтон пройдет процедуру интервью в Нью-Йорке, где он ответит на вопросы относительно своих контактов с Эпштейном и полетов на его частном самолете в начале 2000-х годов.
Позиция сторон и правовые последствия
Республиканцы во главе с Джеймсом Комером настаивают на полной прозрачности, заявляя, что ни один гражданин, даже бывший президент, не может игнорировать повестки Конгресса.
Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна02.02.26, 23:10 • 2762 просмотра
В свою очередь, Клинтоны продолжают отрицать какую-либо осведомленность о преступной деятельности Эпштейна или Гислейн Максвелл. Согласие на показания позволяет паре избежать потенциального уголовного преследования со стороны Министерства юстиции, которое могло бы привести к штрафам или тюремному заключению в случае окончательного утверждения обвинения в неуважении.
Гислейн Максвелл согласилась дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна22.01.26, 16:46 • 4395 просмотров