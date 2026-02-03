Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 12390 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 21089 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 16289 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 22861 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 17573 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 12990 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12029 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 21864 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25832 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 41505 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах2 февраля, 18:47 • 4264 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11046 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 11634 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 7870 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 12758 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 22862 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 17483 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 21865 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 64357 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 36020 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11112 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 12976 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 13027 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 12654 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 12512 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США по делу Джеффри Эпштейна. Это позволит им избежать официального обвинения в неуважении к Конгрессу.

Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, чтобы избежать официального голосования по обвинению в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Ранее комитет по надзору уже рекомендовал привлечь экс-супругов к ответственности из-за их отказа выполнять повестки, однако в последний момент стороны достигли предварительного согласия относительно формата показаний.

Компромисс после длительного противостояния

В течение января 2026 года юристы Клинтонов называли требования законодателей "юридически недействительными" и "политически мотивированными", предлагая взамен лишь письменные декларации.

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 5299 просмотров

Однако после того, как девять демократов присоединились к республиканцам в голосовании профильного комитета, позиция бывшей президентской четы изменилась. Ожидается, что Билл Клинтон пройдет процедуру интервью в Нью-Йорке, где он ответит на вопросы относительно своих контактов с Эпштейном и полетов на его частном самолете в начале 2000-х годов.

Позиция сторон и правовые последствия

Республиканцы во главе с Джеймсом Комером настаивают на полной прозрачности, заявляя, что ни один гражданин, даже бывший президент, не может игнорировать повестки Конгресса.

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна02.02.26, 23:10 • 2762 просмотра

В свою очередь, Клинтоны продолжают отрицать какую-либо осведомленность о преступной деятельности Эпштейна или Гислейн Максвелл. Согласие на показания позволяет паре избежать потенциального уголовного преследования со стороны Министерства юстиции, которое могло бы привести к штрафам или тюремному заключению в случае окончательного утверждения обвинения в неуважении.

Гислейн Максвелл согласилась дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна22.01.26, 16:46 • 4395 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Нью-Йорк