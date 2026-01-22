$43.180.08
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гислейн Максвелл согласилась дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Киев • УНН

Гислейн Максвелл, осужденная сообщница Джеффри Эпштейна, согласилась дать показания под присягой комитету Конгресса США. Ее адвокаты заявили, что она воспользуется правом на молчание без юридического иммунитета.

Гислейн Максвелл, осужденная сообщница сексуального преступника Джеффри Эпштейна, согласилась дать показания под присягой перед комитетом Конгресса США. Комитет расследует действия федеральных органов по делу Эпштейна. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Несмотря на вызов, ее адвокаты заявили, что Максвелл будет отказываться отвечать на вопросы, пользуясь конституционным правом на молчание (Пятая поправка США), пока ей не будет предоставлен юридический иммунитет. Адвокаты подчеркивают, что требование свидетельствовать из тюрьмы в политически чувствительной среде без иммунитета создает реальные риски и подрывает целостность процесса.

Максвелл в настоящее время отбывает 20-летний срок за вербовку и торговлю несовершеннолетними девушками для сексуального насилия Эпштейном. Ее апелляция в Верховный суд США в прошлом году была отклонена. Единственным способом досрочного освобождения может стать президентское помилование, которое Белый дом пока не рассматривает.

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 5120 просмотров

Параллельно комитет Конгресса выразил несогласие с бывшим президентом Биллом Клинтоном и его женой Хиллари Клинтон из-за невыполнения повесток в рамках расследования дела Эпштейна. Билл Клинтон никогда не был обвинен жертвами Эпштейна в преступлениях и отрицает какую-либо причастность.

Департамент юстиции США столкнулся с критикой из-за неполного обнародования документов Эпштейна, в частности из-за многочисленных редактирований, разрешенных только для защиты жертв и активных расследований.

Если комитет примет решение о неповиновении Клинтонов, оно будет передано в департамент юстиции для дальнейших действий.

Минюст США выступил против назначения спецнаблюдателя по делу Эпштейна18.01.26, 04:56 • 6029 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Соединённые Штаты