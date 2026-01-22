Гислейн Максвелл согласилась дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Гислейн Максвелл, осужденная сообщница сексуального преступника Джеффри Эпштейна, согласилась дать показания под присягой перед комитетом Конгресса США. Комитет расследует действия федеральных органов по делу Эпштейна. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Несмотря на вызов, ее адвокаты заявили, что Максвелл будет отказываться отвечать на вопросы, пользуясь конституционным правом на молчание (Пятая поправка США), пока ей не будет предоставлен юридический иммунитет. Адвокаты подчеркивают, что требование свидетельствовать из тюрьмы в политически чувствительной среде без иммунитета создает реальные риски и подрывает целостность процесса.

Максвелл в настоящее время отбывает 20-летний срок за вербовку и торговлю несовершеннолетними девушками для сексуального насилия Эпштейном. Ее апелляция в Верховный суд США в прошлом году была отклонена. Единственным способом досрочного освобождения может стать президентское помилование, которое Белый дом пока не рассматривает.

Параллельно комитет Конгресса выразил несогласие с бывшим президентом Биллом Клинтоном и его женой Хиллари Клинтон из-за невыполнения повесток в рамках расследования дела Эпштейна. Билл Клинтон никогда не был обвинен жертвами Эпштейна в преступлениях и отрицает какую-либо причастность.

Департамент юстиции США столкнулся с критикой из-за неполного обнародования документов Эпштейна, в частности из-за многочисленных редактирований, разрешенных только для защиты жертв и активных расследований.

Если комитет примет решение о неповиновении Клинтонов, оно будет передано в департамент юстиции для дальнейших действий.

