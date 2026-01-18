Минюст США выступил против назначения спецнаблюдателя по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обратилось к федеральному судье Нью-Йорка с требованием отклонить запрос законодателей о назначении специального руководителя для мониторинга обнародования документов Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно в субботу, 17 января, после подачи официального письма в суд. Об этом пишет УНН.

Детали

Конгрессмены Ро Ханна и Томас Масси обвинили ведомство в сознательном затягивании процесса. Согласно законодательству, Министерство юстиции должно было опубликовать все материалы, связанные с погибшим финансистом, еще до 19 декабря 2025 года. Из-за невыполнения этих сроков законодатели требуют привлечь независимого наблюдателя.

Сейчас Минюст обрабатывает огромный массив данных. По официальным данным, ведомству осталось пересмотреть 5,2 миллиона страниц дел. Для ускорения процесса привлечено 400 юристов из четырех разных управлений, которые должны завершить проверку до конца января.

Аргументы министерства

Генеральный прокурор Пам Бонди и ее заместитель Тодд Бланш утверждают, что вмешательство политиков в дело "США против Гислейн Максвелл" является юридически необоснованным.

Представители Ханна и Масси не имеют права участвовать в деле, а их цели не соответствуют роли комиссара суда. Нет полномочий, которые бы позволяли Суду предоставить им возмещение, которого они неправомерно ищут – говорится в письме, подписанном прокурором Южного округа Нью-Йорка Джеем Клейтоном.

Наследие Эпштейна и срок Максвелл

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, покончил с собой в 24-й тюрьме в 2019 году. Его сообщница, Гислейн Максвелл, сейчас отбывает 20-летний срок заключения за помощь в организации сексуального насилия над несовершеннолетними девушками.

Публикация остальных документов может пролить свет на связи Эпштейна с влиятельными политиками и бизнесменами, что и вызывает такой высокий общественный и политический резонанс вокруг работы Минюста.

