Минюст США выступил против назначения спецнаблюдателя по делу Эпштейна

17 января, 12:49 • 14412 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 25632 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 22836 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 34330 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44129 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37554 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54735 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29066 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44565 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36420 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22874 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 31208 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62846 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92887 просмотра
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20323 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18186 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16426 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15938 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27483 просмотра
Минюст США выступил против назначения спецнаблюдателя по делу Эпштейна

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием отклонить запрос законодателей о назначении специального руководителя для мониторинга обнародования документов Джеффри Эпштейна. Ведомство привлекло 400 юристов для ускорения проверки 5,2 миллиона страниц дел.

Минюст США выступил против назначения спецнаблюдателя по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обратилось к федеральному судье Нью-Йорка с требованием отклонить запрос законодателей о назначении специального руководителя для мониторинга обнародования документов Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно в субботу, 17 января, после подачи официального письма в суд. Об этом пишет УНН.

Детали

Конгрессмены Ро Ханна и Томас Масси обвинили ведомство в сознательном затягивании процесса. Согласно законодательству, Министерство юстиции должно было опубликовать все материалы, связанные с погибшим финансистом, еще до 19 декабря 2025 года. Из-за невыполнения этих сроков законодатели требуют привлечь независимого наблюдателя.

Британская полиция требует от ФБР данные о пытках на «вечеринках принца Эндрю»26.12.25, 16:26 • 3897 просмотров

Сейчас Минюст обрабатывает огромный массив данных. По официальным данным, ведомству осталось пересмотреть 5,2 миллиона страниц дел. Для ускорения процесса привлечено 400 юристов из четырех разных управлений, которые должны завершить проверку до конца января.

Аргументы министерства

Генеральный прокурор Пам Бонди и ее заместитель Тодд Бланш утверждают, что вмешательство политиков в дело "США против Гислейн Максвелл" является юридически необоснованным.

Представители Ханна и Масси не имеют права участвовать в деле, а их цели не соответствуют роли комиссара суда. Нет полномочий, которые бы позволяли Суду предоставить им возмещение, которого они неправомерно ищут

– говорится в письме, подписанном прокурором Южного округа Нью-Йорка Джеем Клейтоном.

Наследие Эпштейна и срок Максвелл

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, покончил с собой в 24-й тюрьме в 2019 году. Его сообщница, Гислейн Максвелл, сейчас отбывает 20-летний срок заключения за помощь в организации сексуального насилия над несовершеннолетними девушками.

Публикация остальных документов может пролить свет на связи Эпштейна с влиятельными политиками и бизнесменами, что и вызывает такой высокий общественный и политический резонанс вокруг работы Минюста. 

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 5045 просмотров

Степан Гафтко

