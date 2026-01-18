$43.180.08
17 січня, 12:49 • 14414 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 25641 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 22842 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 34336 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 44134 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37560 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54741 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29068 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44566 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36420 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54743 перегляди
Мін’юст США виступив проти призначення спецнаглядача у справі Епштейна

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністерство юстиції США звернулося до суду з вимогою відхилити запит законодавців щодо призначення спеціального керівника для моніторингу оприлюднення документів Джеффрі Епштейна. Відомство залучило 400 юристів для прискорення перевірки 5,2 мільйона сторінок справ.

Мін’юст США виступив проти призначення спецнаглядача у справі Епштейна

Міністерство юстиції США звернулося до федерального судді Нью–Йорка з вимогою відхилити запит законодавців щодо призначення спеціального керівника для моніторингу оприлюднення документів Джеффрі Епштейна. Про це стало відомо в суботу, 17 січня, після подання офіційного листа до суду. Про це пише УНН.

Деталі

Конгресмени Ро Ханна та Томас Массі звинуватили відомство у свідомому затягуванні процесу. Згідно із законодавством, Міністерство юстиції мало опублікувати всі матеріали, пов’язані із загиблим фінансистом, ще до 19 грудня 2025 року. Через невиконання цих термінів законодавці вимагають залучити незалежного спостерігача.

Британська поліція вимагає від ФБР дані про тортури на "вечірках принца Ендрю"26.12.25, 16:26 • 3897 переглядiв

Наразі Мін’юст опрацьовує величезний масив даних. За офіційними даними, відомству залишилося переглянути 5,2 мільйона сторінок справ. Для прискорення процесу залучено 400 юристів із чотирьох різних управлінь, які мають завершити перевірку до кінця січня.

Аргументи міністерства

Генеральна прокурорка Пам Бонді та її заступник Тодд Бланш стверджують, що втручання політиків у справу "США проти Гіслейн Максвелл" є юридично необґрунтованим.

Представники Ханна та Массі не мають права брати участь у справі, а їхні цілі не відповідають ролі комісара суду. Немає повноважень, які б дозволяли Суду надати їм відшкодування, якого вони неправомірно шукають

– йдеться у листі, підписаному прокурором Південного округу Нью–Йорка Джеєм Клейтоном.

Спадщина Епштейна та термін Максвелл

Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, наклав на себе руки у 24-й в'язниці у 2019 році. Його спільниця, Гіслейн Максвелл, наразі відбуває 20-річний термін ув’язнення за допомогу в організації сексуального насильства над неповнолітніми дівчатами.

Публікація решти документів може пролити світло на зв’язки Епштейна з впливовими політиками та бізнесменами, що й викликає такий високий суспільний та політичний резонанс навколо роботи Мін’юсту. 

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу13.01.26, 21:38 • 5045 переглядiв

Степан Гафтко

