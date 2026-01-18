Мін’юст США виступив проти призначення спецнаглядача у справі Епштейна

Міністерство юстиції США звернулося до федерального судді Нью–Йорка з вимогою відхилити запит законодавців щодо призначення спеціального керівника для моніторингу оприлюднення документів Джеффрі Епштейна. Про це стало відомо в суботу, 17 січня, після подання офіційного листа до суду. Про це пише УНН.

Деталі

Конгресмени Ро Ханна та Томас Массі звинуватили відомство у свідомому затягуванні процесу. Згідно із законодавством, Міністерство юстиції мало опублікувати всі матеріали, пов’язані із загиблим фінансистом, ще до 19 грудня 2025 року. Через невиконання цих термінів законодавці вимагають залучити незалежного спостерігача.

Наразі Мін’юст опрацьовує величезний масив даних. За офіційними даними, відомству залишилося переглянути 5,2 мільйона сторінок справ. Для прискорення процесу залучено 400 юристів із чотирьох різних управлінь, які мають завершити перевірку до кінця січня.

Аргументи міністерства

Генеральна прокурорка Пам Бонді та її заступник Тодд Бланш стверджують, що втручання політиків у справу "США проти Гіслейн Максвелл" є юридично необґрунтованим.

Представники Ханна та Массі не мають права брати участь у справі, а їхні цілі не відповідають ролі комісара суду. Немає повноважень, які б дозволяли Суду надати їм відшкодування, якого вони неправомірно шукають – йдеться у листі, підписаному прокурором Південного округу Нью–Йорка Джеєм Клейтоном.

Спадщина Епштейна та термін Максвелл

Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, наклав на себе руки у 24-й в'язниці у 2019 році. Його спільниця, Гіслейн Максвелл, наразі відбуває 20-річний термін ув’язнення за допомогу в організації сексуального насильства над неповнолітніми дівчатами.

Публікація решти документів може пролити світло на зв’язки Епштейна з впливовими політиками та бізнесменами, що й викликає такий високий суспільний та політичний резонанс навколо роботи Мін’юсту.

