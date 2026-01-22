$43.180.08
Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Гіслейн Максвелл, засуджена спільниця Джеффрі Епштейна, погодилася дати свідчення під присягою комітету Конгресу США. Її адвокати заявили, що вона скористається правом на мовчання без юридичного імунітету.

Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна

Гіслейн Максвелл, засуджена спільниця сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, погодилася давати свідчення під присягою перед комітетом Конгресу США. Комітет розслідує дії федеральних органів у справі Епштейна. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Попри виклик, її адвокати заявили, що Максвелл відмовлятиметься відповідати на запитання, користуючись конституційним правом на мовчання (П’ята поправка США), поки їй не буде надано юридичний імунітет. Адвокати підкреслюють, що вимога свідчити з в’язниці у політично чутливому середовищі без імунітету створює реальні ризики та підриває цілісність процесу.

Максвелл наразі відбуває 20-річний термін за вербування і торгівлю неповнолітніми дівчатами для сексуального насильства Епштейном. Її апеляція до Верховного суду США минулого року була відхилена. Єдиним способом дострокового звільнення може стати президентське помилування, яке Білий дім поки не розглядає.

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу13.01.26, 21:38 • 5125 переглядiв

Паралельно комітет Конгресу висловив незгоду з колишнім президентом Біллом Клінтоном та його дружиною Гіларі Клінтон через невиконання повісток у рамках розслідування справи Епштейна. Білл Клінтон ніколи не був звинувачений жертвами Епштейна у злочинах і заперечує будь-яку причетність.

Департамент юстиції США зіткнувся з критикою через неповне оприлюднення документів Епштейна, зокрема через численні редагування, дозволені лише для захисту жертв та активних розслідувань.

Якщо комітет ухвалить рішення про непокору Клінтонів, воно буде передано до департаменту юстиції для подальших дій.

Мін’юст США виступив проти призначення спецнаглядача у справі Епштейна18.01.26, 04:56 • 6031 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Гілларі Клінтон
Верховний суд США
Конгрес США
Білий дім
Сполучені Штати Америки