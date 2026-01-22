Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна
Гіслейн Максвелл, засуджена спільниця Джеффрі Епштейна, погодилася дати свідчення під присягою комітету Конгресу США. Її адвокати заявили, що вона скористається правом на мовчання без юридичного імунітету.
Гіслейн Максвелл, засуджена спільниця сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, погодилася давати свідчення під присягою перед комітетом Конгресу США. Комітет розслідує дії федеральних органів у справі Епштейна. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Попри виклик, її адвокати заявили, що Максвелл відмовлятиметься відповідати на запитання, користуючись конституційним правом на мовчання (П’ята поправка США), поки їй не буде надано юридичний імунітет. Адвокати підкреслюють, що вимога свідчити з в’язниці у політично чутливому середовищі без імунітету створює реальні ризики та підриває цілісність процесу.
Максвелл наразі відбуває 20-річний термін за вербування і торгівлю неповнолітніми дівчатами для сексуального насильства Епштейном. Її апеляція до Верховного суду США минулого року була відхилена. Єдиним способом дострокового звільнення може стати президентське помилування, яке Білий дім поки не розглядає.
Паралельно комітет Конгресу висловив незгоду з колишнім президентом Біллом Клінтоном та його дружиною Гіларі Клінтон через невиконання повісток у рамках розслідування справи Епштейна. Білл Клінтон ніколи не був звинувачений жертвами Епштейна у злочинах і заперечує будь-яку причетність.
Департамент юстиції США зіткнувся з критикою через неповне оприлюднення документів Епштейна, зокрема через численні редагування, дозволені лише для захисту жертв та активних розслідувань.
Якщо комітет ухвалить рішення про непокору Клінтонів, воно буде передано до департаменту юстиції для подальших дій.
