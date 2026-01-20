В Днепре из-за ночной атаки рф повреждено предприятие, есть пострадавшие: показали последствия

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 16938 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 36391 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 30381 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 32021 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 28828 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 33034 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 18543 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 45334 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 42830 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19012 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 12591 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 14227 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 12820 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 8952 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 8466 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 33034 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 45334 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 42830 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 59512 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 80628 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 19273 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 34832 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 29422 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 34390 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 46544 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

В Днепре из-за ночной атаки рф повреждено предприятие, есть пострадавшие: показали последствия

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Ночью агрессор атаковал Днепр, повреждено предприятие и инфраструктура, пострадали две женщины. Также зафиксированы атаки в Новоалександровской и Покровской громадах.

В Днепре из-за ночной атаки рф повреждено предприятие, есть пострадавшие: показали последствия

Днепр ночью подвергся атаке рф, повреждено предприятие, известно о двух пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор атаковал Днепр. Возник пожар. Изувечено предприятие. (...) Пострадали две женщины - 76 и 67 лет

- написал Ганжа.

По его данным, также выбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 авто.

"Повреждено предприятие, объект инфраструктуры, многоэтажный жилой дом и несколько автомобилей", - уточнили в ГСЧС.

По словам Ганжи, обе пострадавшие - на амбулаторном лечении.

Также, сообщил Ганжа, последствия атак рф фиксировали еще в двух громадах:

  • в Новоалександровской громаде Днепровского района в результате применения БпЛА поврежден частный дом;
    • Покровскую громаду, что на Никопольщине, противник обстрелял из артиллерии.

      По его словам, защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.

      "По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Петропавловской громаде пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавил Ганжа.

      В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф20.01.26, 08:18 • 1268 просмотров

      В ГСЧС показали последствия атаки рф.

      Юлия Шрамко

      Война в Украине
      Война в Украине
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Днепр