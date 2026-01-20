В Днепре из-за ночной атаки рф повреждено предприятие, есть пострадавшие: показали последствия
Киев • УНН
Ночью агрессор атаковал Днепр, повреждено предприятие и инфраструктура, пострадали две женщины. Также зафиксированы атаки в Новоалександровской и Покровской громадах.
Днепр ночью подвергся атаке рф, повреждено предприятие, известно о двух пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник в Telegram, пишет УНН.
Ночью агрессор атаковал Днепр. Возник пожар. Изувечено предприятие. (...) Пострадали две женщины - 76 и 67 лет
По его данным, также выбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 авто.
"Повреждено предприятие, объект инфраструктуры, многоэтажный жилой дом и несколько автомобилей", - уточнили в ГСЧС.
По словам Ганжи, обе пострадавшие - на амбулаторном лечении.
Также, сообщил Ганжа, последствия атак рф фиксировали еще в двух громадах:
- в Новоалександровской громаде Днепровского района в результате применения БпЛА поврежден частный дом;
- Покровскую громаду, что на Никопольщине, противник обстрелял из артиллерии.
По его словам, защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.
"По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Петропавловской громаде пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавил Ганжа.
В ГСЧС показали последствия атаки рф.