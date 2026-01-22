россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул

В Днепропетровской области российские войска атаковали Кривой Рог ракетами после 10-часовой атаки дронами, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика - сообщил глава Совета обороны города Вилкул.

Перед этим Вилкул сообщал о дроновой атаке рф на город.

"Кривой Рог. Взрывы. Город уже десятый час под шахедной атакой. Мы все понимаем, все работаем", - указал он, впоследствии добавив, что "сегодня все средства ПВО отработали почти идеально".

По его словам, в результате дроновой атаки, которая началась с ночи, в одном из районов Кривого Рога повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора.

Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие