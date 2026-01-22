россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул
Киев • УНН
Кривой Рог подвергся ракетной и дроновой атаке. Повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора.
В Днепропетровской области российские войска атаковали Кривой Рог ракетами после 10-часовой атаки дронами, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика
Перед этим Вилкул сообщал о дроновой атаке рф на город.
"Кривой Рог. Взрывы. Город уже десятый час под шахедной атакой. Мы все понимаем, все работаем", - указал он, впоследствии добавив, что "сегодня все средства ПВО отработали почти идеально".
По его словам, в результате дроновой атаки, которая началась с ночи, в одном из районов Кривого Рога повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора.
Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие22.01.26, 08:35 • 2412 просмотров