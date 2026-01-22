$43.180.08
07:31 • 7358 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 14191 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 22355 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 37963 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 37380 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 60093 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32970 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 53714 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 53428 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21988 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

Кривой Рог подвергся ракетной и дроновой атаке. Повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора.

россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул

В Днепропетровской области российские войска атаковали Кривой Рог ракетами после 10-часовой атаки дронами, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика

- сообщил глава Совета обороны города Вилкул.

Перед этим Вилкул сообщал о дроновой атаке рф на город.

"Кривой Рог. Взрывы. Город уже десятый час под шахедной атакой. Мы все понимаем, все работаем", - указал он, впоследствии добавив, что "сегодня все средства ПВО отработали почти идеально".

По его словам, в результате дроновой атаки, которая началась с ночи, в одном из районов Кривого Рога повреждены 3 двухэтажных дома, 4 коттеджа и 5 домов частного сектора.

Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие22.01.26, 08:35 • 2412 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог