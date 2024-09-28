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Під час атаки дрона на Харківщині загинув суддя Леонід Лобойко - у Верховному Суді підтвердили ім'я

Під час атаки дрона на Харківщині загинув суддя Леонід Лобойко - у Верховному Суді підтвердили ім'я

Київ • УНН

 • 28957 перегляди

Леонід Лобойко, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Трагедія сталася 28 вересня 2024 року в селищі Козача Лопань Харківської області.

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Про це повідомили у Верховному Суді, пише УНН.

Деталі

Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон атакував цивільне авто, у якому 61-річний суддя розвозив гуманітарну допомогу. Він загинув на місці, ще три жінки, які перебували в автомобілі, поранені.

На Харківщині через ворожий удар КАБами по Слатиному загинули троє людей28.09.24, 18:15 • 25593 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
verkhovnyi-sud-ukrainyВерховний Суд України
kozacha-lopanКозача Лопань

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