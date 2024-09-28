Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя
Киев • УНН
Леонид Лобойко, судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде, погиб в результате атаки вражеского дрона. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года в поселке Казачья Лопань Харьковской области.
В результате атаки вражеского дрона на Харьковщине погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Об этом сообщили в Верховном Суде, пишет УНН.
Детали
Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко
Напомним
В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто, в котором 61-летний судья развозил гуманитарную помощь. Он погиб на месте, еще три женщины, которые находились в автомобиле, ранены.
На Харьковщине из-за вражеского удара КАБами по Слатино погибли три человека28 сентября 2024, 15:15 • 3687 просмотров