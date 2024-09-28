Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
  •  15603 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  112680 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  125190 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  125098 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  122504 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  111213 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  101855 просмотра

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя

Во время атаки дрона на Харьковщине погиб судья Леонид Лобойко - в Верховном Суде подтвердили имя

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 15:26  •  2969 просмотра

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Леонид Лобойко, судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде, погиб в результате атаки вражеского дрона. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года в поселке Казачья Лопань Харьковской области.

В результате атаки вражеского дрона на Харьковщине погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Об этом сообщили в Верховном Суде, пишет УНН.

Детали

Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко

- говорится в сообщении.

Напомним

В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто, в котором 61-летний судья развозил гуманитарную помощь. Он погиб на месте, еще три женщины, которые находились в автомобиле, ранены.

На Харьковщине из-за вражеского удара КАБами по Слатино погибли три человека28 сентября 2024, 15:15 • 3687 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
kozachya-lopanКозачья Лопань