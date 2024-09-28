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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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На Харьковщине из-за вражеского удара КАБами по Слатино погибли три человека

На Харьковщине из-за вражеского удара КАБами по Слатино погибли три человека

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 15:15  •  3245 просмотра

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Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Слатино КАБами. В результате удара погибли три человека, еще трое ранены, повреждены дома, учебное заведение и магазины.

Оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре в Слатино, убив трех человек, ранив еще троих. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его информации, в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, по меньшей мере трое ранены. Одна из раненых в тяжелом состоянии. Во время удара люди находились на улице.

Также есть разрушения частных домов и гражданской инфраструктуры: повреждены учебное заведение, магазины.

Напомним

В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто. Погиб 61-летний судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь, три женщины ранены.

На Николаевщине россияне ударили дроном по жилому дому: ранены пожилые супруги28 сентября 2024, 11:25 • 15014 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война