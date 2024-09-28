На Харьковщине из-за вражеского удара КАБами по Слатино погибли три человека
Киев • УНН
Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Слатино КАБами. В результате удара погибли три человека, еще трое ранены, повреждены дома, учебное заведение и магазины.
Оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре в Слатино, убив трех человек, ранив еще троих. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По его информации, в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, по меньшей мере трое ранены. Одна из раненых в тяжелом состоянии. Во время удара люди находились на улице.
Также есть разрушения частных домов и гражданской инфраструктуры: повреждены учебное заведение, магазины.
Напомним
В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон атаковал гражданское авто. Погиб 61-летний судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь, три женщины ранены.
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