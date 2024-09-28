На Николаевщине россияне ударили дроном по жилому дому: ранены пожилые супруги
Киев • УНН
В Куцурубской громаде Николаевской области российский FPV-дрон атаковал жилой дом. В результате удара ранены супруги пенсионеров: 67-летний мужчина в тяжелом состоянии, 64-летняя женщина - средней тяжести.
Сегодня, 28 сентября, российские войска, нанесли удар FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской общине, в результате чего ранения получили пожилые супруги, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Сегодня россияне снова ударили FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской общине. Ранены супруги пенсионеров - жители дома
По его словам, оба госпитализированы. 67-ый мужчина в тяжелом состоянии, 64-я женщина - средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Противник обстрелял Николаевскую область: ПВО сбила три дрона «Шахед»28 сентября 2024, 05:27 • 12705 просмотров