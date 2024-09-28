На Николаевщине россияне ударили дроном по жилому дому: ранены пожилые супруги

Сегодня, 28 сентября, российские войска, нанесли удар FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской общине, в результате чего ранения получили пожилые супруги, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Сегодня россияне снова ударили FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской общине. Ранены супруги пенсионеров - жители дома - написал Ким.

По его словам, оба госпитализированы. 67-ый мужчина в тяжелом состоянии, 64-я женщина - средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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