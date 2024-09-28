На Миколаївщині росіяни вдарили дроном по житловому будинку: поранено літнє подружжя
Київ • УНН
У Куцурубській громаді Миколаївської області російський FPV-дрон атакував житловий будинок. Внаслідок удару поранено подружжя пенсіонерів: 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка - середньої тяжкості.
Сьогодні, 28 вересня, російські війська, завдали удару FPV–дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді, внаслідок чого поранення отримало літнє подружжя, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Сьогодні росіяни знову вдарили FPV–дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді. Поранено подружжя пенсіонерів - мешканці будинку
За його словами, обох госпіталізовано. 67-ий чоловік у важкому стані, 64-на жінка - середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.
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