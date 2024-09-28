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На Миколаївщині росіяни вдарили дроном по житловому будинку: поранено літнє подружжя

На Миколаївщині росіяни вдарили дроном по житловому будинку: поранено літнє подружжя

Київ • УНН

 • 48298 перегляди

У Куцурубській громаді Миколаївської області російський FPV-дрон атакував житловий будинок. Внаслідок удару поранено подружжя пенсіонерів: 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка - середньої тяжкості.

Сьогодні, 28 вересня, російські війська, завдали удару FPV–дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді, внаслідок чого поранення отримало літнє подружжя, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Сьогодні росіяни знову вдарили FPV–дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді. Поранено подружжя пенсіонерів - мешканці будинку

- написав Кім. 

За його словами, обох госпіталізовано. 67-ий чоловік у важкому стані, 64-на жінка - середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Противник обстріляв Миколаївщину: ППО збила три дрони "Шахед"28.09.24, 08:27 • 18153 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
mykolaivМиколаїв

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