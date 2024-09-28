На Харківщині через ворожий удар КАБами по Слатиному загинули троє людей
Київ • УНН
Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у Слатиному КАБами. Внаслідок удару загинули троє людей, ще троє поранені, пошкоджено будинки, заклад освіти та магазини.
Окупанти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі у Слатиному, вбивши трьох людей, поранивши ще трьох. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його інформацією, внаслідок ударів загинуло щонайменше троє людей, щонайменше троє поранені. Одна з поранених у важкому стані. Під час удару люди перебували на вулиці.
Також є руйнування приватних будинків та цивільної інфраструктури: пошкоджений заклад освіти, магазини.
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