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На Харківщині через ворожий удар КАБами по Слатиному загинули троє людей

На Харківщині через ворожий удар КАБами по Слатиному загинули троє людей

Київ • УНН

 • 25593 перегляди

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у Слатиному КАБами. Внаслідок удару загинули троє людей, ще троє поранені, пошкоджено будинки, заклад освіти та магазини.

Окупанти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі у Слатиному, вбивши трьох людей, поранивши ще трьох. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, внаслідок ударів загинуло щонайменше троє людей, щонайменше троє поранені. Одна з поранених у важкому стані. Під час удару люди перебували на вулиці.

Також є руйнування приватних будинків та цивільної інфраструктури: пошкоджений заклад освіти, магазини.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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