Армія рф обстріляла бази відпочинку на Харківщині, за добу відомо про 3 постраждалих
Київ • УНН
У Харківській області російські війська за минулу добу обстріляли щонайменше три райони, у тому числі бази відпочинку, відомо про трьох постраждалих.
У Харківській області російські війська за минулу добу обстріляли щонайменше три райони, поціливши у тому числі у бази відпочинку, відомо про трьох постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубов, ворожі обстріли минулої доби фіксували:
- 23:22, село Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки, автомобіль.
- 17:28, село Юрченкове, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу горів будинок, господарча споруда та гараж.
- 17:10, місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів автомобіль. Постраждав чоловік.
- 17:00, село Кучерівка, Куп'янський район. Внаслідок обстрілу горів кормоцех та господарчі споруди свиноферми.
- 17:00, місто Вовчанськ. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждала жінка.
- 15:45, село Зарічне, Чугуївський район. Території бази відпочинку. Загорання трьох одноповерхових дерев'яних будинків, 2-поверхового корпусу та їдальні.
- 15:30, село Старий Салтів, Чугуївський район. Обстріл бази відпочинку. Без постраждалих.
- 14:30, село Юрченкове, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу прямим влучанням зруйновано будинок та господарчу споруду.
- 12:00, село Вовчанські Хутори, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу травмовано чоловіка.
Також, з його слів, о 17:40 у селі Кам'янка Ізюмського району внаслідок наступання на міну ПФМ-1 "пелюстка" постраждала жінка.
"На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. Пʼять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки", - вказав Синєгубов у Telegram.
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