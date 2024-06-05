Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

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Национальный демократический альянс премьер-министра Нарендры Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, обеспечив себе третий срок пребывания у власти подряд, хотя и не смог получить абсолютного большинства голосов.
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
Государственные сельскохозяйственные предприятия "Искра" и "Надежда" предположительно использовались в качестве "технических прокладок" в схемах скрытой аренды земли, накапливая убытки и переводя прибыль частным компаниям с помощью сомнительных сделок.
США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан
Советник США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о новой помощи Украине, а президент Байден проведет две встречи с президентом Зеленским.
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
Член комитета Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева отмечает, что даже в условиях войны вопрос ремонта дорог является критически важным ввиду того, что чуть ли не ежедневно по этим дорогам кареты скорой помощи пытаются довезти людей до больниц.
В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых
За минувшие сутки многочисленные населенные пункты Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, учебные заведения и инфраструктура, 1 человек погиб и 8 получили ранения, а силы ПВО Украины уничтожили 4 "шахеды".
Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня
5 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C.
Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек
По словам главы Полтавской областной военной администрации, в результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадал промышленный объект и один человек получил ранения, но отказался от госпитализации.
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников
Украинские средства ПВО сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома
Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.