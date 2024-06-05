Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  11419 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  18769 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  36865 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109125 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114679 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  115133 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  109772 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  80786 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  151442 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  195415 просмотра

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.

Война •   •  7818 просмотра
Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Национальный демократический альянс премьер-министра Нарендры Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, обеспечив себе третий срок пребывания у власти подряд, хотя и не смог получить абсолютного большинства голосов.

Новости Мира •   •  6843 просмотра
Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Государственные сельскохозяйственные предприятия "Искра" и "Надежда" предположительно использовались в качестве "технических прокладок" в схемах скрытой аренды земли, накапливая убытки и переводя прибыль частным компаниям с помощью сомнительных сделок.

Экономика •   •  35777 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

Советник США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о новой помощи Украине, а президент Байден проведет две встречи с президентом Зеленским.

Война •   •  9934 просмотра
США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Член комитета Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева отмечает, что даже в условиях войны вопрос ремонта дорог является критически важным ввиду того, что чуть ли не ежедневно по этим дорогам кареты скорой помощи пытаются довезти людей до больниц.

Общество •   •  32443 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

За минувшие сутки многочисленные населенные пункты Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, учебные заведения и инфраструктура, 1 человек погиб и 8 получили ранения, а силы ПВО Украины уничтожили 4 "шахеды".

Война •   •  11289 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

5 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C.

Общество •   •  11401 просмотра
Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек

По словам главы Полтавской областной военной администрации, в результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадал промышленный объект и один человек получил ранения, но отказался от госпитализации.

Общество •   •  14260 просмотра
Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек

Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

Украинские средства ПВО сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.

Война •   •  14227 просмотра
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Общество •   •  14673 просмотра
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома