Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубов, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировали:

23:22, село Казачья Лопань, Харьковский район. В результате обстрела повреждены три дома, автомобиль.

17:28, село Юрченково, Чугуевский район. В результате обстрела горел дом, хозяйственная постройка и гараж.

17:10, город Волчанск. В результате обстрела горел автомобиль. Пострадал мужчина

17:00, село Кучеровка, Купянский район. В результате обстрела горел кормоцех и хозяйственные постройки свинофермы.

17:00, город Волчанск. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона пострадала женщина.

15:45, село Заречное, Чугуевский район. Территории базы отдыха. Возгорание трех одноэтажных деревянных домов, 2-этажного корпуса и столовой.

15: 30, село Старый Салтов, Чугуевский район. Обстрел базы отдыха. Без пострадавших.

14:30, село Юрченково, Чугуевский район. В результате обстрела прямым попаданием разрушен дом и хозяйственное сооружение.

12: 00, село Волчанские Хутора, Чугуевский район. В результате обстрела травмирован мужчина.

Также, по его словам, в 17:40 в селе Каменка Изюмского района в результате наступления на мина ПФМ-1 "лепесток" пострадала женщина.

"На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение. На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 13. Пять атак наши воины успешно отбили, еще восемь продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки", - указал Синегубов в Telegram.

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