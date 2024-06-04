Били ракетами і безпілотниками: у травні Харків пережив 76 обстрілів
Київ • УНН
За травень сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у Харкові 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.
Харків у травні пережив 76 обстрілів. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, повітряна тривога тривала 474 години 55 хвилин, передає УНН.
Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу "Шахед" і 3 — БПЛА типу "Ланцет"
Міський голова додав, що сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.
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