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Били ракетами і безпілотниками: у травні Харків пережив 76 обстрілів

Били ракетами і безпілотниками: у травні Харків пережив 76 обстрілів

Київ • УНН

 • 32364 перегляди

За травень сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у Харкові 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.

Харків у травні пережив 76 обстрілів. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, повітряна тривога тривала 474 години 55 хвилин, передає УНН.

Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу "Шахед" і 3 — БПЛА типу "Ланцет" 

- повідомив Терехов.

Міський голова додав, що сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.

Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру04.06.24, 14:28 • 14942 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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