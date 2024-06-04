Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру
Київ • УНН
Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру в Харківській області, за добу випустивши по району 30 керованих авіабомб.
росіяни постійно обстрілюють Харківщину, зокрема вчора було скинуто 30 керованих авіабомб, є постраждалі та знищені приватні будівлі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вчора, наприкінці робочого дня було обстріляно Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару було зруйновано будівлю освітнього закладу. Так само ворог обстрілював прикордоння, Липці, Вовчанський та Куп’янський напрямки. На жаль, є постраждалі. Також за минулу добу у нас було близько 30 КАБів. Ворог продовжує знищувати нашу цивільну інфраструктуру
Він розповів, що зранку, фактично по центру міста Куп’янськ ворог завдав удар КАБом, внаслідок чого було знищено три приватних домогосподарства. ДСНС врятували з під завалів одного цивільного чоловіка, пошукові роботи тривають.
Він також розповів, що на Липецькому та Вовчанському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Успіху ворог також немає ні на півночі, ні на Куп’янщині.
Нагадаємо
У Харкові у найгіршому випадку ворог намагатиметься повторити стратегію, яку він використовував проти сирійського Алеппо у 2016 році, - коли російські ВПС знищили електро- і водопостачання, розбомбили лікарні та школи.
Швейцарський волонтер поранений в результаті російського обстрілу Харківської області31.05.24, 20:59 • 57530 переглядiв