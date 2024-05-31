Швейцарський волонтер поранений в результаті російського обстрілу Харківської області
Київ • УНН
Волонтер зі Швейцарії був поранений в результаті російського обстрілу в Харківській області під час виконання гуманітарної місії з евакуації людей і тварин із зон бойових дій.
У результаті російського обстрілу Харківщини поранено волонтера зі Швейцарії, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району. Отримали поранення двоє чоловіків 29 та 38 років.
Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.
Також 30 травня через ворожий обстріл у місті Вовчанськ поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
Фактично вся Харківська операція рф зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту – Зеленський17.05.24, 20:15 • 21818 переглядiв