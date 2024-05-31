Швейцарский волонтер ранен в результате российского обстрела Харьковской области

В результате российского обстрела Харьковщины ранен волонтер из Швейцарии, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 31 мая около 14:00 российские военные обстреляли село Шестаково Чугуевского района. Получили ранения двое мужчин 29 и 38 лет.

Повреждены жилые дома, здания фермы.

Также 30 мая из-за вражеского обстрела в городе Волчанск ранен волонтер из Швейцарии. Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон ведения активных боевых действий. Медики оказали ему помощь.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вс рф.

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