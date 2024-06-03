рф у Харкові у найгіршому випадку може повторити стратегію Алеппо - секретар РНБО
Київ • УНН
За словами секретаря Ради національної безпеки України, росія може повторити стратегію, використану в сирійському Алеппо в 2016 році, руйнуючи інфраструктуру і бомблячи цивільні райони, щоб змусити населення покинути Харків.
У Харкові у найгіршому випадку кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти сирійського Алеппо у 2016 році - коли російські ВПС знищили електро- і водопостачання і розбомбили лікарні та школи. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, пише The Wall Street Journal, передає УНН.
Як зазначає видання, населення Алеппо скоротилося до третини від довоєнного рівня до того, як режим Асада відбив місто в опозиційних сил.
"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - сказав Литвиненко в інтерв'ю.
Як вказав Литвиненко, стратегія росії може змінюватися в міру розвитку війни. Він зазначив, що рф зруйнувала Маріуполь у перші тижні війни частково через прорахунок у тому, наскільки складно буде його захопити.
Доповнення
путін заперечував плани щодо захоплення Харкова під час державного візиту до Китаю минулого місяця. За його словами, мета наступу - створити буферну зону, щоб захистити міста біля кордону від українських атак. Однак у квітні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що це місто відіграє "важливу роль" у планах зі створення так званої санітарної зони.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що вторгнення росії до Харкова було спробою скористатися затримкою в наданні західної військової допомоги, яка тепер досягає лінії фронту.