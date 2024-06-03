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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 12:40  •  7453 просмотра

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По словам секретаря Совета национальной безопасности Украины, россия может повторить стратегию, использованную в сирийском Алеппо в 2016 году, разрушая инфраструктуру и бомбя гражданские районы, чтобы заставить население покинуть Харьков.

В Харькове в в худшем случае кремль может повторить стратегию, которую он использовал против сирийского Алеппо в 2016 году  -  когда российские ВВС уничтожили электро - и водоснабжение и разбомбили больницы и школы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, пишет The Wall Street Journal, передает УНН

Как отмечает издание, население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отбил город у оппозиционных сил.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - сказал Литвиненко в интервью.

Как указал Литвиненко, стратегия россии может меняться по мере развития войны. Он отметил, что рф разрушила Мариуполь в первые недели войны отчасти из-за просчета в том, насколько сложно будет его захватить. 

Дополнение 

путин отрицал планы по захвату Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, цель наступления - создать буферную зону, чтобы защитить города у границы от украинских атак.  однако в апреле министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что этот город играет "важную роль" в планах по созданию так называемой санитарной зоны.

Госсекретарь США Энтони Бленкен сказал, что вторжение россии в Харьков было попыткой воспользоваться задержкой в оказании западной военной помощи, которая теперь достигает линии фронта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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