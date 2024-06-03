рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

В Харькове в в худшем случае кремль может повторить стратегию, которую он использовал против сирийского Алеппо в 2016 году - когда российские ВВС уничтожили электро - и водоснабжение и разбомбили больницы и школы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Как отмечает издание, население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отбил город у оппозиционных сил.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - сказал Литвиненко в интервью.

Как указал Литвиненко, стратегия россии может меняться по мере развития войны. Он отметил, что рф разрушила Мариуполь в первые недели войны отчасти из-за просчета в том, насколько сложно будет его захватить.

Дополнение

путин отрицал планы по захвату Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, цель наступления - создать буферную зону, чтобы защитить города у границы от украинских атак. однако в апреле министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что этот город играет "важную роль" в планах по созданию так называемой санитарной зоны.

Госсекретарь США Энтони Бленкен сказал, что вторжение россии в Харьков было попыткой воспользоваться задержкой в оказании западной военной помощи, которая теперь достигает линии фронта.