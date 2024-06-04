Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  77097 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  89694 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  88611 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  64545 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  108291 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  61065 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  59195 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115295 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117772 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  171864 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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3 июня 2024, 10:13  •  171864 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  158842 просмотра

Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, за сутки выпустив по району 30 управляемых авиабомб.

Война •   •  6916 просмотра
Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Суд обязал владельца объекта культурного наследия "Особняк Баккалинского" заключить охранный договор на его охрану, как того требует прокуратура, чтобы обеспечить надлежащее сохранение исторического здания.

Киев •   •  9725 просмотра
Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Верховная Рада изменила состав временной специальной комиссии по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов.

политика •   •  12323 просмотра
Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

Новый законопроект официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине и определяет должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Кроме того, документ нормирует особенности применения английского языка в работе госорганов.

Общество •   •  11650 просмотра
Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

Правительство утвердило порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели полицейского

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае смерти или потери трудоспособности сотрудника полиции.

политика •   •  11997 просмотра
Правительство утвердило порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели полицейского

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война •   •  11696 просмотра
От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Российские пропагандисты по заданию Минобороны рф выпускают поддельные видеоролики, якобы снятые украинскими военными на передовой, с целью распространения дезинформации и дискредитации Украины.

Война •   •  11983 просмотра
Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правительство утвердило Матрицу реформ, план, включающий более 200 реформ и 400 индикаторов их реализации на 2024 год, основанный на рекомендациях международных партнеров, таких как ЕС, МВФ и Всемирный банк.

Экономика •   •  15389 просмотра
Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, которая организовала незаконную схему продажи электронных сигарет и смесей через торговые точки и Telegram-каналы.

Криминал и ЧП •   •  11385 просмотра
Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

россияне несут потери живой силы и техники, за последние два дня Вооруженные Силы Украины уничтожили 20 пушек и одну российскую систему "солнцепек".

Война •   •  12522 просмотра
Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"