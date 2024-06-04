Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

россияне постоянно обстреливают Харьковщину, в частности вчера было сброшено 30 управляемых авиабомб, есть пострадавшие и уничтожены частные здания. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера, в конце рабочего дня был обстрелян Холодногорский район города Харькова. В результате удара было разрушено здание образовательного учреждения. Так же враг обстреливал приграничье, Липцы, Волчанское и Купянское направления. К сожалению, есть пострадавшие. Также за минувшие сутки у нас было около 30 кубов. Враг продолжает уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру - говорит Синегубов.

Он рассказал, что утром, фактически по центру города Купянск враг нанес удар КАБом, в результате чего были уничтожены три частных домохозяйства. ГСЧС спасли из под завалов одного гражданского мужчины, поисковые работы продолжаются.

Он также рассказал, что на Липецком и Волчанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Успеха враг также нет ни на Севере, ни на Купянщине.

Напомним

В Харькове в худшем случае враг попытается повторить стратегию, которую он использовал против сирийского Алеппо в 2016 году, когда российские ВВС уничтожили электро - и водоснабжение, разбомбили больницы и школы.

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