На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківщину, вбивши 6 людей та поранивши 44. Розпочато розслідування воєнних злочинів, а рятувальні операції ускладнені близькістю до рф.
За минулу добу російські військові встигли атакувати місто Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони - внаслідок загарбницьких обстрілів загинули 6 людей та майже 50 поранених. Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Передає УНН із посиланням на поліцію та прокуратуру Харківщини.
Деталі
Минулої доби ворог вбив шість мешканців Харківщини, ще 44 людини були поранені: поліція продовжує документувати воєнні злочини
Також станом вранці канал Харківської прокуратури повідомив про те, що російська армія здійснила авіаатаки по Харківському регіону.
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За даними слідства:
8 червня близько 04:10 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по Харківщині.
У селищі Козача Лопань КАБ поцілив у приватний житловий будинок. З-під завалів дістали чоловіка, він отримав численні поранення.
Ймовірно, під завалами перебуває ще один чоловік, але пошуково-рятувальна операція ускладнена близьким розташуванням населеного пункту до рф
Також у селищі Слатине внаслідок авіаатаки пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь. Без постраждалих.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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