На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені

За минулу добу російські військові встигли атакувати місто Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони - внаслідок загарбницьких обстрілів загинули 6 людей та майже 50 поранених. Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Передає УНН із посиланням на поліцію та прокуратуру Харківщини.

Минулої доби ворог вбив шість мешканців Харківщини, ще 44 людини були поранені: поліція продовжує документувати воєнні злочини

Також станом вранці канал Харківської прокуратури повідомив про те, що російська армія здійснила авіаатаки по Харківському регіону.

На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено

За даними слідства:

8 червня близько 04:10 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по Харківщині.

У селищі Козача Лопань КАБ поцілив у приватний житловий будинок. З-під завалів дістали чоловіка, він отримав численні поранення.

Ймовірно, під завалами перебуває ще один чоловік, але пошуково-рятувальна операція ускладнена близьким розташуванням населеного пункту до рф