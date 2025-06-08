На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 36305 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 93769 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 53340 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 74827 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 75932 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 51615 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 168223 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 113152 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 166601 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 94825 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
55%
747мм
Популярнi новини

Starlink Ілона Маска встановили в Білому домі попри ризики: у службі безпеки забили на сполох

8 червня, 01:57 • 10760 перегляди

Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах

8 червня, 04:12 • 15895 перегляди

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

04:44 • 10849 перегляди

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters

05:17 • 13110 перегляди

Протести в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди: Трамп направив бійців Нацгвардії

07:09 • 10349 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

08:18 • 8474 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 168224 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 158482 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 156938 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 200972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 76643 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 100908 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 166603 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 145066 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 185018 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Російські війська обстріляли Харківщину, вбивши 6 людей та поранивши 44. Розпочато розслідування воєнних злочинів, а рятувальні операції ускладнені близькістю до рф.

На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені

За минулу добу російські військові встигли атакувати місто Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони - внаслідок загарбницьких обстрілів загинули 6 людей та майже 50 поранених. Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Передає УНН із посиланням на поліцію та прокуратуру Харківщини.

Деталі

Минулої доби ворог вбив шість мешканців Харківщини, ще 44 людини були поранені: поліція продовжує документувати воєнні злочини

- повідомляє Телеграм-канал поліції Харківської області.

Також станом вранці канал Харківської прокуратури повідомив про те, що російська армія здійснила авіаатаки по Харківському регіону.

На Херсонщині росіяни обстріляли Білозерку: загинула жінка, двоє людей поранено08.06.25, 02:21 • 2710 переглядiв

За даними слідства: 

8 червня близько 04:10 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по Харківщині.

У селищі Козача Лопань КАБ поцілив у приватний житловий будинок. З-під завалів дістали чоловіка, він отримав численні поранення.

Ймовірно, під завалами перебуває ще один чоловік, але пошуково-рятувальна операція ускладнена близьким розташуванням населеного пункту до рф

- інформує відомство. 

Також у селищі Слатине внаслідок авіаатаки пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

росіяни прагнуть захопити Лиман на Донеччині, обходячи місто та намагаючись зайняти ключові висоти. Наступ на Лиманському напрямку триває рік, росіяни використовують авіацію, дрони.

Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах08.06.25, 07:12 • 15765 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Харківська область
Козача Лопань
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9