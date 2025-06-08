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На Харьковщине в результате вражеских атак погибли 6 местных жителей, 44 человека ранены

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Российские войска обстреляли Харьковщину, убив 6 человек и ранив 44. Начато расследование военных преступлений, а спасательные операции осложнены близостью к рф.

На Харьковщине в результате вражеских атак погибли 6 местных жителей, 44 человека ранены

За минувшие сутки российские военные успели атаковать город Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы - в результате захватнических обстрелов погибли 6 человек и почти 50 раненых. Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. Передает УНН со ссылкой на полицию и прокуратуру Харьковщины.

Детали

За прошедшие сутки враг убил шесть жителей Харьковщины, еще 44 человека были ранены: полиция продолжает документировать военные преступления

- сообщает Телеграм-канал полиции Харьковской области.

Также по состоянию на утро канал Харьковской прокуратуры сообщил о том, что российская армия совершила авиаатаки по Харьковскому региону.

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По данным следствия: 

8 июня около 04:10 вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по Харьковской области.

В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов достали мужчину, он получил многочисленные ранения.

Вероятно, под завалами находится еще один мужчина, но поисково-спасательная операция осложнена близким расположением населенного пункта к рф

- информирует ведомство. 

Также в поселке Слатино в результате авиаатаки повреждено не менее 10 домовладений. Без пострадавших.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

россияне стремятся захватить Лиман в Донецкой области, обходя город и пытаясь занять ключевые высоты. Наступление на Лиманском направлении продолжается год, россияне используют авиацию, дроны.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Харьковская область
Козачья Лопань
Харьков
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