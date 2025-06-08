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Шахед-136

В Херсонской области россияне обстреляли Белозерку: погибла женщина, двое людей ранены

Киев • УНН

 • 46 просмотра

7 июня российская армия обстреляла Белозерку в Херсонской области. Погибла 72-летняя женщина, еще два человека получили ранения, но отказались от госпитализации.

В Херсонской области россияне обстреляли Белозерку: погибла женщина, двое людей ранены

Вечером в субботу, 7 июня, российская армия ударила из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 72-летняя женщина, которая в момент удара находилась в доме.

Также из-за атаки пострадали два человека. Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили 49-летний мужчина и 57-летняя женщина. Кроме того, у пострадавшего - осколочные ранения головы, туловища, рук и ног

- рассказал Прокудин.

Он добавил, что бригада "экстренки" оказала обоим пострадавшим помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Напомним

Накануне ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. В результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.

россияне уничтожили здание Херсонской ОГА вторым ударом за день05.06.25, 16:05 • 2678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Херсонская область
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